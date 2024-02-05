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عاجل.. "الزكاة" تحذر من رسائل احتيال نصيّة تدّعي وجود مستحقات مالية لديها

الرسائل المشبوهة
هيئة الزكاة تحذر من الرسائل النصية المشبوهة
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حذرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مرة أخرى مكلفيها وعملاءها من رسائل احتيالية نصيّة وعبر البريد الإلكتروني، تدّعي وجود مبالغ استرداد أو مستحقات مالية لدى الهيئة، أو تسعى للحصول على البيانات الشخصية أو المصرفية.اضافة اعلان

"الزكاة" تحذر مكلفيها من رسائل الاحتيال النصية

وقالت الهيئة إن مثل هذه الممارسات والعمليات الاحتيالية تستهدف الحصول على البيانات الشخصية والمصرفية من خلال رسائل مشبوهة تزعم استقبال طلبات استرداد مبالغ مدفوعة للهيئة.

الزكاة لا تطلب الدخول على روابط عبر رسائلها

وتطلب الرسائل الدخول على روابط إلكترونية لتقديم المزيد من المعلومات أو البيانات أو تعبئة نماذج إلكترونية، بينما تؤكد الهيئة أنها لا تقوم بطلب الدخول على روابط عبر رسائلها.
وأكدت على أنها لا تطلب أي معلومات تخص البطاقات المصرفية لغرض السداد إلا من خلال القنوات الرسمية وهي الموقع الإلكتروني للهيئة (zatca.gov.sa) وتطبيق ZATCA للهواتف الذكية فقط.

وسائل التواصل مع الهيئة على مدار الساعة

ودعت الهيئة مكلفيها وعملاءها إلى ضرورة التأكد من استخدام قنوات التواصل الخاصة بالهيئة، وذلك من خلال الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
ومن خلال حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة(X)  (@Zatca_Care) أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]) أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.

وأكدت أنها تستقبل من خلال هذه القنوات جميع الاستفسارات المرتبطة بالتزامات المكلفين والعملاء وجميع الخدمات التي تقدمها.

دعوة المكلفين لحماية أنفسهم من الاحتيال بجميع أساليبه

وأكدت الهيئة على جميع مكلفيها وعملائها أهمية حماية أنفسهم من الاحتيال بجميع طرقه وأساليبه، والحرص على أمن معلوماتهم المصرفية والشخصية.
وتحقيق ذلك بعدم الاستجابة للرسائل الواردة من جهات تنتحل اسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى جانب ضرورة التحقق من مصدر الرسائل العشوائية الواردة قبل الضغط على الروابط، وذلك للمحافظة على بياناتهم الشخصية، وعدم الوقوع ضحيةً للاحتيال.

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