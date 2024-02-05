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صحيفة تواصل الالكترونية

رابط وطريقة التقدم في وظائف الاتصالات السعودية 1445

الاترجة
شركة الاتصالات السعودية
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تستقبل شركة الاتصالات السعودية حاليًا طلبات الراغبين في التقدم على الوظائف المتاحة لديها في مدينة الرياض، حيث توفر الشركة عددًا من الوظائف لأصحاب الخبرة في بعض المجالات.اضافة اعلان

وظائف شركة الاتصالات السعودية

وأعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر 9 وظائف مُتعددة لذوي الخبرة بمدينة الرياض، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.


وظائف شركة الاتصالات

- خبير الدعوى القضائية.
- مدير قسم إدارة خدمات التنقل.
- مدير قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مدير الطب الشرعي.
- مدير قسم اختبارات المراقبة والضمان.
- مدير قسم الجزاءات.
- مدير الحسابات الرئيسية.
- مساعد مدير دعم المبيعات.
- مُحلل المبيعات.

التخصصات المتاحة

- التخصصات الإدارية.
- التخصصات القانونية.
- التخصصات التقنية.
- التخصصات الهندسية.


نبذة عن الشركة

شركة الاتصالات السعودية هي الشركة الرائد في تقديم خدمات الاتصالات بالمنطقة، وتتمتع بتواجد دولي وإقليمي مما يؤهلها لتقديم مجموعة من الخدمات المتميزة لعملائها وبالتالي تحقيق نمو إيجابي لصالح المساهمين.

طريقة التقديم

- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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