عاجل.. حساب المواطن يوضح كيف تحصل المرأة المهجورة على الدعم في البرنامج؟

أوضح حساب المواطن أن المرأة المهجورة – التي هجرها زوجها - يمكنها الاستفادة من الدعم المقدم في البرنامج كمستفيد رئيس.

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وعليكم السلام ، بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لاثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة