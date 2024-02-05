عاجل.. أمطار ورياح قوية متربة على مكة والمدينة و4 مناطق لـ6 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة. اضافة اعلان





أمطار ورياح قوية متوقعة على هذه المناطق



رياح قوية وأمطار تستمر حتى السادسة مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة المدينة، وتشمل "الرايس وينبع".2 - منطقة تبوك، وتشمل "البدع وحقل وضباء ونيوم شرما ".3 - منطقة عسير، وتشمل “الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وريب".4 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العرضيات الشعيبة وجدة ورابغ والقنفذة الليث والخرمة والمويه وتربة ورنية".5 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.6 - منطقة الرياض، وتشمل "العاصمة والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء ومرات الحريق والخرج والدرعية والدلم والرين والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم وضرما".وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.