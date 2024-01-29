أخبار السعودية.. كم يومًا تبقى على صرف حساب المواطن؟ ووظائف بالهيئة الملكية بالجبيل

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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي: اضافة اعلان



حساب المواطن لشهر فبراير.. كم يومًا تبقى على إيداع الدفعة 75؟

تُصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.



"النقل" تعلن موعد بدء الرصد الآلي لمخالفات الشاحنات والحافلات



أعلنت الهيئة العامة للنقل، عن إطلاق الرصد الآلي على مخالفات الشاحنات والحافلات، ويشمل أنشطة نقل البضائع وتأجير الشاحنات، وحافلات النقل الدولي، وتأجير الحافلات.



.. براتب 17.500 ريال.. الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة بخبرة وبدون



أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة "الابتدائية، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس".



تحذير من رياح شديدة متربة على الرياض و6 مناطق حتى 7 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا من فرص رياح قوية مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.



زوجها راتبه كبير وعليه قروض.. هل تستطيع التسجيل في الضمان؟

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التسجيل في الضمان الاجتماعي لمن تنطبق عليه الشروط.



"قوى": لا يمكن نقل خدمات العامل في هذه الحالة

أكدت منصة "قوى" أنه لا يمكن إلغاء طلب الانقطاع عن العمل (التغيب) بعد تقديمه، كما أنه في حال أصبحت حالة الموظف متغيب عن العمل في أنظمة وزارة الموارد البشرية ووزارة الداخلية فإنه لا يمكن نقل خدماته.



6 مزايا في وظائف الاتصالات السعودية "STC".. رابط وتخصصات ومواعيد التقديم

تستقبل شركة الاتصالات السعودية (STC) حاليًا طلبات المتقدمين على الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها أمس في مقرها الرئيس، وتمتد فترة التقديم حتى تكتفي بالعدد المطلوب.



