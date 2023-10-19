أهم 10.. 20 ألف وحدة سكنية وموعد إجازة الفصل الدراسي الأول

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:







الموعد والأهداف.. إطلاق النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل

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عاجل.. "سكني": إتاحة أكثر من 20 ألف وحدة سكنية

هل تسجيل الأب في الضمان الاجتماعي يعفي من رسوم اختبارات القدرات؟

بدء تسجيل المعلمين في اختبار الرخصة المهنية للتخصصات.. الاثنين القادم

للطلاب والمعلمين.. تعرف على موعد إجازة الفصل الدراسي الأول

وزارة الصناعة تعلن أسماء أعلى 10 مصانع في تقييم سيري

3478 شهيدًا.. تحذيرات دولية من خطورة الوضع في غزة

تنويه مهم من حساب المواطن بخصوص أهلية دفعة نوفمبر

ولي العهد ورئيس إندونيسيا يعقدان جلسة مباحثات رسمية





تعليم عسير يعلن مواعيد الدوام الشتوي في جميع مدارس المنطقة



أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، مواعيد الدوام الشتوي لجميع مدارس المنطقة في المراحل الدراسية كافة، بداية من الأحد القادم.. المزيد





أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، مواعيد الدوام الشتوي لجميع مدارس المنطقة في المراحل الدراسية كافة، بداية من الأحد القادم.. المزيد هنا