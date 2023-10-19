أهم 10.. 20 ألف وحدة سكنية وموعد إجازة الفصل الدراسي الأول

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
الموعد والأهداف.. إطلاق النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل
أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عن تنظيم وزارة الموارد البشريّة والتنمية الاجتماعية للمؤتمر الدولي لسوق العمل "GLMC"... المزيد هنا
عاجل.. "سكني": إتاحة أكثر من 20 ألف وحدة سكنية
أتاح برنامج سكني، التابع لوزارة الإسكان، الحجز لأكثر من 20 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء.. المزيد هنا
هل تسجيل الأب في الضمان الاجتماعي يعفي من رسوم اختبارات القدرات؟
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خطوات الإعفاء من رسوم سداد اختبار القدرات لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. المزيد هنا
بدء تسجيل المعلمين في اختبار الرخصة المهنية للتخصصات.. الاثنين القادم
أعلنت وزارة التعليم أن الاثنين القادم، يبدأ تسجيل المعلمين في اختبار الرخصة المهنية للتخصصات.. المزيد هنا
للطلاب والمعلمين.. تعرف على موعد إجازة الفصل الدراسي الأول
بنهاية اليوم الدراسي اليوم الخميس، يتبقى أربعة أسابيع للحصول على إجازة الفصل الدراسي الأول للطلاب والمعلمين.. المزيد هنا
وزارة الصناعة تعلن أسماء أعلى 10 مصانع في تقييم سيري
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أعلى 10 مصانع متقدمة في تقييم سيري (SIRI) المدقق، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، ضمن برنامج مصانع المستقبل.. المزيد هنا
3478 شهيدًا.. تحذيرات دولية من خطورة الوضع في غزة
أعلنت وزارة الصحة بغزة، أن قوات الاحتلال قتلت اليوم الخميس ما لا يقل عم 10لترتفع حصيلة العدوان إلى 3478 شهيدًا.. المزيد هنا
تنويه مهم من حساب المواطن بخصوص أهلية دفعة نوفمبر
أصدر حساب المواطن، توضيحًا بخصوص أهلية الدفعة 72- لشهر نوفمبر، وذلك ردًا على تساؤل حول موعد صدورها.. المزيد هنا
ولي العهد ورئيس إندونيسيا يعقدان جلسة مباحثات رسمية
عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس إندونيسيا، جلسة مباحثات رسمية.. المزيد هنا
تعليم عسير يعلن مواعيد الدوام الشتوي في جميع مدارس المنطقة
أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، مواعيد الدوام الشتوي لجميع مدارس المنطقة في المراحل الدراسية كافة، بداية من الأحد القادم.. المزيد هنا