أهم 10.. تنبيه مهم من حساب المواطن وشرط تأجير المسكن المدعوم

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص استحقاقات المتقدمين اضافة اعلان



تعرف على أقل عمر للتسجيل "مستقل" في الضمان الاجتماعي



وزير الخارجية: المملكة تُؤكد رفضها القاطع للأعمال العدائية في غزة



المحتوى المحلي" توقع 12 اتفاقية.. عوائدها 500 مليون ريال وتوفر 160 وظيفة



شرط إعفاء الضمان الاجتماعي من رسوم اختبارات القدرات والتحصيلي



سكني يكشف عن شرط تأجير المسكن المدعوم



"تقويم التعليم": تحدد 4 مستويات لتصنيف أداء المدارس



اعرف مقدار الغرامة.. الأسئلة الشائعة حول جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث



تحذير من نقل الأغنام والماعز لمنافذ البيع العشوائية في الأسواق



حادث تصادم بجدة.. وتدخل سريع من الإسعاف الجوي

