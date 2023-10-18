الأربعاء، 03 ربيع الثاني 1445 ، 18 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أهم 10.. تنبيه مهم من حساب المواطن وشرط تأجير المسكن المدعوم

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص استحقاقات المتقدميناضافة اعلان


كشف حساب المواطن عن معايير استحقاق الدعم للمتقدمين، وذلك على ضوء الضوابط والتعديلات الأخيرة.. المزيد هنا

تعرف على أقل عمر للتسجيل "مستقل" في الضمان الاجتماعي


حددت وزارة الموارد البشرية، أقل عمر للتسجيل كـ "مستقل" في الضمان الاجتماعي.
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس".. المزيد هنا

وزير الخارجية: المملكة تُؤكد رفضها القاطع للأعمال العدائية في غزة


أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، رفض المملكة القاطع للأعمال العدائية في غزة.. المزيد هنا

المحتوى المحلي" توقع 12 اتفاقية.. عوائدها 500 مليون ريال وتوفر 160 وظيفة


أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن توقيع 12 اتفاقية على هامش مشاركتها في معرض.. المزيد هنا

شرط إعفاء الضمان الاجتماعي من رسوم اختبارات القدرات والتحصيلي


حددت وزارة المواد البشرية، شرط إعفاء المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي من رسوم اختبارات القدرات والتحصيلي.. المزيد هنا

سكني يكشف عن شرط تأجير المسكن المدعوم


أتاح برنامج سكني، للمستفيدين من الدعم السكني تأجير السكن المدعوم، وفقًا لمجموعة من الشروط التي تتضمنها اللائحة التنفيذية.. المزيد هنا

"تقويم التعليم": تحدد 4 مستويات لتصنيف أداء المدارس



صنّفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، المدارسَ من حيث الأداء ضمن 4 مستويات وفقًا للنتيجة المكتسبة على مستوى المجمع والمراحل والمجالات.. المزيد هنا

اعرف مقدار الغرامة.. الأسئلة الشائعة حول جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث


كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن أبــرز الأســئلة الشــائعة حــول جــدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث.. المزيد هنا

تحذير من نقل الأغنام والماعز لمنافذ البيع العشوائية في الأسواق


حذرت إدارة الإرشاد الزراعي التابعة لوزارة الزراعة من  نقل الأغنام والماعز لمنافذ البيع العشوائية في الأسواق.. المزيد هنا

حادث تصادم بجدة.. وتدخل سريع من الإسعاف الجوي


نقل الإسعاف الجوي اليوم، حالتين خطيرتين لمستشفى الملك فهد بجدة لتلقي العلاج اللازم.. المزيد هنا

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