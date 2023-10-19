3478 شهيدًا.. تحذيرات دولية من خطورة الوضع في غزة

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أعلنت وزارة الصحة بغزة، أن قوات الاحتلال قتلت اليوم الخميس ما لا يقل عم 10لترتفع حصيلة العدوان إلى 3478 شهيدًا.

وذكر التلفزيون الفلسطيني، أن قصفًا جديدًا قتل وأصاب عددا من المدنيين قرب مدرسة في خانيونس، مؤكدًا أن قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية إضافية نحو مخيم نور شمس شرقي طولكرم بالضفة الغربية.





الجثث منتشرة في كل مكان



تحذير دولي من خطورة الوضع في غزة



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وقالت منظمة الصحة العالمية: إن الجثث في مستشفيات غزة تفوق طاقة ثلاجات الموتى وهذه كارثة بيئية تهدد الصحة العامة، مؤكدة أن ضحايا وجرحى بينهم أطفال في قصف على منزل بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.فيما حذر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط من خطورة التصعيد في قطاع غزة واتساعها .وبين وينسلاند أن السبيل الوحيد لوقف إراقة الدماء ومنع تكرارها هو تمهيد الطريق نحو حل سياسي طويل الأمد، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة.وطالب المنسق بالسماح لوصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة دون قيود، داعياً الجميع ببذل جهود لإنهاء الأعمال العدائية ومنع أي توسع إضافي للصراع في المنطقة.