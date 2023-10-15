أهم 10.. تطبيق الدوام الشتوي بالمدارس والعقوبات المحظورة على الطلاب

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





بدءًا من اليوم.. تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس القصيم وحائل اضافة اعلان



هل يحق للطلاب التسجيل في الضمان الاجتماعي؟.. رد من "الموارد"



ولي العهد يجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي



ننشر أسماء مكاتب التعليم الأوائل في اختبارات القدرات والتحصيلي



6 خطوات لنقل الراتب من بنك لبنك وذلك عبر نظام فارس



4 عقوبات محظورة على الطلاب في المدارس.. تعرف عليها



ابتداءً من الغد.. أول انخفاض في درجات الحرارة هذا الموسم بالمملكة



كيف تعرف الحد المانع في حساب المواطن؟



هل يصل الحد لمانع لـ 20 ألف ريال؟ حساب المواطن يوضح



عاصفة رملية تصل شمال المملكة.. وتحذير عاجل من الأرصاد (فيديو)



