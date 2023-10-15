أهم 10.. تطبيق الدوام الشتوي بالمدارس والعقوبات المحظورة على الطلاب

أ أ
تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
بدءًا من
اليوم.. تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس القصيم وحائل
اضافة اعلان
يبدأ اعتبارًا من اليوم الأحد، تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس القصيم وحائل – البنين والبنات.. المزيد هنا
هل يحق للطلاب
التسجيل في الضمان الاجتماعي؟.. رد من "الموارد"
حددت وزارة الموارد البشرية، شروط تسجيل الطلاب في برنامج الضمان الاجتماعي.
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار بهذا الخصوص.. المزيد هنا
ولي العهد يجتمع
مع وزير الخارجية الأمريكي
اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.. المزيد هنا
ننشر أسماء
مكاتب التعليم الأوائل في اختبارات القدرات والتحصيلي
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، نتائج مكاتب التعليم الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في مؤشر ترتيب لاختبارات.. المزيد هنا
6 خطوات لنقل
الراتب من بنك لبنك وذلك عبر نظام فارس
أعلنت وزارة التعليم لمنسوبيها عن وجود 6 خطوات لنقل الراتب من بنك إلى بنك آخر عبر نظام "فارس".. المزيد هنا
4 عقوبات محظورة
على الطلاب في المدارس.. تعرف عليهاأكدت وزارة
التعليم على عدم معاقبة طلاب وطالبات المدارس بأي من هذه الطرق الـ 4، وطالبت
إدارة المدارس الالتزام بذلك.. المزيد هنا
ابتداءً من
الغد.. أول انخفاض في درجات الحرارة هذا الموسم بالمملكة
أعلن المركز الوطني للأرصاد، أنه بمشيئة الله تعالى، ستشهد المملكة ابتداءً من صباح غدٍ الإثنين، أول انخفاض في درجات الحرارة خلال هذا الموسم.. المزيد هنا
كيف تعرف الحد
المانع في حساب المواطن؟
كشف حساب المواطن عن آلية معرفة الحد المانع في برنامج الدعم.. المزيد هنا
هل يصل الحد لمانع لـ 20 ألف ريال؟ حساب المواطن يوضح
تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن زيادة الحد المانع للحصول على الدعم.. المزيد هنا
عاصفة رملية تصل شمال المملكة.. وتحذير عاجل من الأرصاد (فيديو)
وصلت عاصفة رملية قوية لشمال المملكة، حيث حذر المركز الوطني للأرصاد من انعدام لشبه انعدام في الرؤية الأفقية في أجزاء من محافظتي القريات وطريف.. المزيد هنا