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صحيفة تواصل الالكترونية

الموعد والأهداف.. إطلاق النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل

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وزير الموارد البشرية
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أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عن تنظيم وزارة الموارد البشريّة والتنمية الاجتماعية للمؤتمر الدولي لسوق العمل "GLMC".اضافة اعلان

موعد إطلاق النسخة الأولى من المؤتمر

 وأوضح أن ذلك يكون خلال الفترة من 13- 14 ديسمبر المقبل بمدينة الرياض، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من مختلِف دول العالم، ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية.

منصة فريدة لتبادل المعرفة وعرض الخبرات

وأضاف أن هذا المؤتمر يأتي تجسيداً لاهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بتطوير سوق العمل السعودي، وتعزيز مستوى جاذبيته وتنافسيته عالمياً، من خلال توفير المؤتمر لمنصة فريدة لتبادل المعرفة وعرض الخبرات والممارسات المبتكرة لنخبة من المتخصصين في هذا المجال.
وأشار إلى أن المملكة ترغب في أن يكون سوق العمل السعودي؛ نموذجاً يحتذى على المستوى الدولي في تطبيق أفضل الممارسات العالمية.

توحيد الجهود لتطوير سوق العمل
وبين أن المؤتمر هو الأول من نوعه الذي يسعى لتوفير منصة عالمية موحدة تجمع جميع الأطراف من حكومات ومؤسسات وخبراء وأكاديميين ومهتمين، لطرح الرؤى وتوحيد الجهود لتطوير سوق العمل.

مسارات أعمال ألمؤتمر الدولي لسوق العمل

وأكد أنه يمكن الاستفادة من تلك الخبرات في الخروج بحلول إبداعية تساعد على مواجهة التحدّيات العالميّة المشتركة، وأن أعمال المؤتمر تركز على  مسارات رئيسية هي:
1 - المساواة وبيئة العمل.
2 - المهارات والإنتاجية.
3 - أنماط العمل الحديثة والعمل عن بّعد.
4 - أبرز المؤثرات والاتجاهات في سوق العمل عالميًأ
5 - السياسات والتشريعات الخاصة بأسواق العمل وسبل تطويرها.
6 - آثار التطور التقني والذكاء الاصطناعي على مستقبل أسواق العمل.
7 - تجارب الدول في إعادة هيكلة سوق العمل والدروس المستفادة منها.

تلبية احتياجات سوق العمل

وأشار إلى أن المؤتمر سوف يساعد على الخروج بمجموعة من الرؤى القابلة للتنفيذ لمعالجة التحديات ووضع الحلول المشتركة عالميا، وتعزيز قدرات المجتمع الدولي على تلبية احتياجات سوق العمل، حيث يلتقي العرض والطلب على القوى العاملة، مؤكداً أن نجاح الأهداف الطموحة للمؤتمر يتطلّب مشاركة واسعة من الخبراء والمتخصّصين في سوق العمل، والمهتمّين بهذا القطاع على مستوى العالم.



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