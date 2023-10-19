الموعد والأهداف.. إطلاق النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل

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أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عن تنظيم وزارة الموارد البشريّة والتنمية الاجتماعية للمؤتمر الدولي لسوق العمل "GLMC". اضافة اعلان





موعد إطلاق النسخة الأولى من المؤتمر



منصة فريدة لتبادل المعرفة وعرض الخبرات



مسارات أعمال ألمؤتمر الدولي لسوق العمل



تلبية احتياجات سوق العمل



وأوضح أن ذلك يكون خلال الفترة من 13- 14 ديسمبر المقبل بمدينة الرياض، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من مختلِف دول العالم، ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية.وأضاف أن هذا المؤتمر يأتي تجسيداً لاهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بتطوير سوق العمل السعودي، وتعزيز مستوى جاذبيته وتنافسيته عالمياً، من خلال توفير المؤتمر لمنصة فريدة لتبادل المعرفة وعرض الخبرات والممارسات المبتكرة لنخبة من المتخصصين في هذا المجال.وأشار إلى أن المملكة ترغب في أن يكون سوق العمل السعودي؛ نموذجاً يحتذى على المستوى الدولي في تطبيق أفضل الممارسات العالمية.توحيد الجهود لتطوير سوق العملوبين أن المؤتمر هو الأول من نوعه الذي يسعى لتوفير منصة عالمية موحدة تجمع جميع الأطراف من حكومات ومؤسسات وخبراء وأكاديميين ومهتمين، لطرح الرؤى وتوحيد الجهود لتطوير سوق العمل.وأكد أنه يمكن الاستفادة من تلك الخبرات في الخروج بحلول إبداعية تساعد على مواجهة التحدّيات العالميّة المشتركة، وأن أعمال المؤتمر تركز على مسارات رئيسية هي:1 - المساواة وبيئة العمل.2 - المهارات والإنتاجية.3 - أنماط العمل الحديثة والعمل عن بّعد.4 - أبرز المؤثرات والاتجاهات في سوق العمل عالميًأ5 - السياسات والتشريعات الخاصة بأسواق العمل وسبل تطويرها.6 - آثار التطور التقني والذكاء الاصطناعي على مستقبل أسواق العمل.7 - تجارب الدول في إعادة هيكلة سوق العمل والدروس المستفادة منها.وأشار إلى أن المؤتمر سوف يساعد على الخروج بمجموعة من الرؤى القابلة للتنفيذ لمعالجة التحديات ووضع الحلول المشتركة عالميا، وتعزيز قدرات المجتمع الدولي على تلبية احتياجات سوق العمل، حيث يلتقي العرض والطلب على القوى العاملة، مؤكداً أن نجاح الأهداف الطموحة للمؤتمر يتطلّب مشاركة واسعة من الخبراء والمتخصّصين في سوق العمل، والمهتمّين بهذا القطاع على مستوى العالم.





