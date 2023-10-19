الخميس، 04 ربيع الثاني 1445 ، 19 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

بدء تسجيل المعلمين في اختبار الرخصة المهنية للتخصصات.. الاثنين القادم

الرخصة المهنية
اختبارات الرخصة المهنية
أ أ
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أعلنت وزارة التعليم أن الاثنين القادم، يبدأ تسجيل المعلمين في اختبار الرخصة المهنية للتخصصات.

مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للتخصصاتاضافة اعلان

ونقلت مدونة "الميدان التعليمي"، عن هيئة تقويم التعليم أنه وبشكل رسمي تم إعلان مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للتخصصات؛ وفق التالي:
- للرجال لمن هم على رأس العمل:
8/ 4/ 1445هـ.
- للجميع:
10/ 4/ 1445هـ.
- للنساء لمن هن على رأس العمل:
15/ 4/ 1445هـ.
- للجميع:
17/ 4/ 1445هـ.
وأوضحت هيئة تقويم التعليم، أن التسجيل ينتهي بتاريخ 12/ 7/ 1445هـ.

تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًا عبر أبشر

وأشارت في الوقت نفسه، إلى أنه يمكن تعديل المؤهل الدراسي متاح إلكترونياً عبر منصة أبشر؛ دون الحاجة لزيارة مقار الأحوال المدنية.
الحصول على شهادة إتمام المرحلة الثانوية
وبينت أن وزارة التعليم قررت إتاحة للطلبة الخريجين القدامى من الثانوية الحصول على شهادة إتمام المرحلة الثانوية بتاريخ جديد، وذلك بعد إجراء اختبار الحصول على الشهادة بتاريخها الجديد.


شروط ومراحل إصدار الرخصة المهنية للمدربين

يأتي هذا في وقت تستعد فيه هيئة تقويم التعليم والتدريب، لوضع ضوابط للرخص المهنية للمدربين، وذلك وفق عدة شروط، أوضحتها كالتالي:
1- أن يكون المتقدم مؤهلاً في تخصص مجال التدريب الذي يرغب بممارسته، وذلك بحصوله على درجة شهادة (الدرجة الجامعية، الدبلوم، الشهادة الثانوية وما يعادلها، شهادة مهنية/ حرفية معتمدة من جهة ذات اختصاص ومعترف بها).
2- اجتياز المتقدم لاختبار الرخصة المهنية، بتحقيق الدرجة المطلوبة للاجتياز المحددة من صاحب الصلاحية مع استيفاء الاشتراطات التخصصية إن وجدت.
3- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه قضائيًا بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

مراحل لإصدار الرخصة المهنية

المرحلة الأولى: دخول المتقدم للنظام الإلكتروني للرخص المهنية للمدربين والتسجيل في الاختبار، وتقديم الوثائق والمستندات اللازمة، لتتحقق الهيئة من صحة جميع بياناته الشخصية والمهنية.
 المرحلة الثانية: إجراء اختبار الرخصة المهنية للمدربين.
المرحلة الثالثة: يتم فيها رفع المتقدم طلبًا بإصدار رخصته بعد استيفاء شروط الحصول عليها.

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