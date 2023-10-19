وزارة الصناعة تعلن أسماء أعلى 10 مصانع في تقييم سيري

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أعلنت وزارة
الصناعة والثروة المعدنية أعلى 10 مصانع متقدمة في تقييم سيري (SIRI) المدقق، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، ضمن برنامج مصانع المستقبل.
وأوضحت الوزارة في بيان لها على منصة إكس، أن شركة إسمنت المدينة تصدرت القائمة، تلتها شركة إسمنت ينبع.
وتمت إضافة كل
من شركة إسماعيل أبوداود وبروكتر آند قامبل ومصنع شركة مارس السعودية العربية
للصناعة إلى القائمة، بينما تم استبعاد كل من الإسمنت العربية وشركة سدافكو من
القائمة.
إضافة 3 أسماء
جدد للقائمة
وجاءت القائمة أعلى 10 مصانع متقدمة في تقييم سيري حتى شهر سبتمبر كالتالي:
1ـ إسمنت المدينة ـ مواد البناء
أسماء المصانع
2ـ إسمنت ينبع ـ مواد البناء
3ـ مصنع ديانا الطبية ـ المطاط واللدائن
4ـ إسماعيل أبوداود وبروكترآند قامبل ـ الكيماويات
5ـ الفنار لبلاط السيراميك والبورسلين ـ مواد البناء
6، مصنع شركة مارس السعودية العربية للصناعة ـ الأغذية
7ـ هنا للصناعات الغذائية ـ الأغذية
8ـ الشركة السعودية لصناعة الورق ـ الورق والكرتون
9ـ الشركة الوطنية للصناعات الغذائية ـ الأغذية
10 ـ الفنار للخدمات الفنية ـ الآلات والمعدات.
وكانت وزارة
الصناعة والثروة المعدنية قد أعلنت في يوليو الماضي، البدء في تقييم مصانع الشريحة
الثانية من برنامج مصانع المستقبل البالغ عددها 260 مصنعًا، والتي تستهدف تقييم
سيري (SIRI) المدقق الأول.
تقييم مصانع
الشريحة الثانية
ويهدف برنامج مصانع المستقبل الذي أطلق في 20 يوليو 2022 إلى تحويل 4 آلاف مصنع من الاعتماد على العمالة ذات المهارات والأجور المنخفضة إلى الأتمتة وكفاءة التصنيع.
وذلك للرفع من تنافسية الصناعة الوطنية وجودتها والإسهام في إيجاد وظائف نوعية للكوادر الوطنية.