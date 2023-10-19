وزارة الصناعة تعلن أسماء أعلى 10 مصانع في تقييم سيري

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أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أعلى 10 مصانع متقدمة في تقييم سيري (SIRI) المدقق، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، ضمن برنامج مصانع المستقبل. اضافة اعلان

وأوضحت الوزارة في بيان لها على منصة إكس، أن شركة إسمنت المدينة تصدرت القائمة، تلتها شركة إسمنت ينبع.





إضافة 3 أسماء جدد للقائمة





أسماء المصانع





تقييم مصانع الشريحة الثانية



وتمت إضافة كل من شركة إسماعيل أبوداود وبروكتر آند قامبل ومصنع شركة مارس السعودية العربية للصناعة إلى القائمة، بينما تم استبعاد كل من الإسمنت العربية وشركة سدافكو من القائمة.وجاءت القائمة أعلى 10 مصانع متقدمة في تقييم سيري حتى شهر سبتمبر كالتالي:1ـ إسمنت المدينة ـ مواد البناء2ـ إسمنت ينبع ـ مواد البناء3ـ مصنع ديانا الطبية ـ المطاط واللدائن4ـ إسماعيل أبوداود وبروكترآند قامبل ـ الكيماويات5ـ الفنار لبلاط السيراميك والبورسلين ـ مواد البناء6، مصنع شركة مارس السعودية العربية للصناعة ـ الأغذية7ـ هنا للصناعات الغذائية ـ الأغذية8ـ الشركة السعودية لصناعة الورق ـ الورق والكرتون9ـ الشركة الوطنية للصناعات الغذائية ـ الأغذية10 ـ الفنار للخدمات الفنية ـ الآلات والمعدات.وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أعلنت في يوليو الماضي، البدء في تقييم مصانع الشريحة الثانية من برنامج مصانع المستقبل البالغ عددها 260 مصنعًا، والتي تستهدف تقييم سيري (SIRI) المدقق الأول.ويهدف برنامج مصانع المستقبل الذي أطلق في 20 يوليو 2022 إلى تحويل 4 آلاف مصنع من الاعتماد على العمالة ذات المهارات والأجور المنخفضة إلى الأتمتة وكفاءة التصنيع.وذلك للرفع من تنافسية الصناعة الوطنية وجودتها والإسهام في إيجاد وظائف نوعية للكوادر الوطنية.