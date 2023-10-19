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صحيفة تواصل الالكترونية

وزارة الصناعة تعلن أسماء أعلى 10 مصانع في تقييم سيري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية
وزارة الصناعة
أ أ
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أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أعلى 10 مصانع متقدمة في تقييم سيري (SIRI) المدقق، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، ضمن برنامج مصانع المستقبل.اضافة اعلان
وأوضحت الوزارة في بيان لها على منصة إكس، أن شركة إسمنت المدينة تصدرت القائمة، تلتها شركة إسمنت ينبع.


إضافة 3 أسماء جدد للقائمة

وتمت إضافة كل من شركة إسماعيل أبوداود وبروكتر آند قامبل ومصنع شركة مارس السعودية العربية للصناعة إلى القائمة، بينما تم استبعاد كل من الإسمنت العربية وشركة سدافكو من القائمة.
وجاءت القائمة أعلى 10 مصانع متقدمة في تقييم سيري حتى شهر سبتمبر كالتالي:


أسماء المصانع

1ـ إسمنت المدينة ـ مواد البناء
2ـ إسمنت ينبع ـ مواد البناء
3ـ مصنع ديانا الطبية ـ المطاط واللدائن
4ـ إسماعيل أبوداود وبروكترآند قامبل ـ الكيماويات
5ـ الفنار لبلاط السيراميك والبورسلين ـ مواد البناء
6، مصنع شركة مارس السعودية العربية للصناعة ـ الأغذية
7ـ هنا للصناعات الغذائية ـ الأغذية
8ـ الشركة السعودية لصناعة الورق ـ الورق والكرتون
9ـ الشركة الوطنية للصناعات الغذائية ـ الأغذية
10 ـ الفنار للخدمات الفنية ـ الآلات والمعدات.


تقييم مصانع الشريحة الثانية

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أعلنت في يوليو الماضي، البدء في تقييم مصانع الشريحة الثانية من برنامج مصانع المستقبل البالغ عددها 260 مصنعًا، والتي تستهدف تقييم سيري (SIRI) المدقق الأول.
ويهدف برنامج مصانع المستقبل الذي أطلق في 20 يوليو 2022 إلى تحويل 4 آلاف مصنع من الاعتماد على العمالة ذات المهارات والأجور المنخفضة إلى الأتمتة وكفاءة التصنيع.
وذلك للرفع من تنافسية الصناعة الوطنية وجودتها والإسهام في إيجاد وظائف نوعية للكوادر الوطنية.

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