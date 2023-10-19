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صحيفة تواصل الالكترونية

تعليم عسير يعلن مواعيد الدوام الشتوي في جميع مدارس المنطقة

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تعليم عسير
أ أ
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أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، مواعيد الدوام الشتوي لجميع مدارس المنطقة في المراحل الدراسية كافة، بداية من الأحد القادم.

تعليم عسير

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وقالت إدارة تعليم عسير، إن الحصة الأولى ستكون الساعة 7:30 صباحاً, في حين سيكون الاصطفاف الصباحي عند الساعة 7:15 صباحاً.

ودعت قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات إلى التقيَّد بمواعيد الدوام الجديدة.

في سياق متصل، يبدأ الأحد المقبل الدوام الشتوي في العديد من مدارس طلاب التعليم العام بالمملكة للعام الدراسي الجديد 1445هـ. 

مدارس منطقة الباحة 

واعتمد المدير العام للتعليم بالباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، مواعيد الدوام الشتوي لجميع مدارس المنطقة في المراحل الدراسية كافة، بداية من الأحد القادم.
 وأوضحت الإدارة أن الحصة الأولى ستكون الساعة 7:30 صباحًا, في حين سيكون الاصطفاف الصباحي عند الساعة 7:15 صباحًا.
ودعت قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات إلى التقيد بمواعيد الدوام الجديدة.

الدوام الشتوي في مدارس القصيم

 
والأحد الماضي، بدأ تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس القصيم– البنين والبنات.
وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، أنه ابتداءً من اليوم الأحد 30-3-1445ﮪ، سيتم تعديل بداية اليوم الدراسي في جميع مدارس التعليم التابعة لها. 
وعلى ضوء التعديلات، سيصبح موعد الاصطفاف الصباحي في مدارس البنات 6.45 صباحًا، في حين تبدأ الحصة الأولى عند السابعة صباحًا.
 فيما يبدأ موعد الاصطفاف الصباحي في مدارس البنين عند السابعة، وتبدأ الحصة الأولى عند الساعة السابعة والربع.

الدوام الشتوي في مدارس حائل
من جانبها، أعلنت إدارة تعليم حائل، تعديل موعد بداية اليوم الدراسي، بدءًا من الأحد الماضي. 
ويبدأ الاصطفاف الصباحي في مدارس رياض الأطفال ومدارس البنات في السابعة والربع.
في حين يبدأ الاصطفاف الصباحي في مدارس البنين عند الساعة السابعة والنصف.

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