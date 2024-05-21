الثلاثاء، 13 ذو القعدة 1445 ، 21 مايو 2024

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بهذه المناطق.. مجلس الوزراء يقرر ترقية عدد من القيادات

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جلسة مجلس الوزراء
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رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في جدة.اضافة اعلان


ولي العهد يطمئن الجميع على صحة خادم الحرمين

 وفي بداية الجلسة، طمأن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ الجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، معربًا عن تقديره لكل من سأل عن خادم الحرمين الشريفين للاطمئنان على صحته، وداعيًا المولى عز وجل أن ينعم على خادم الحرمين الشريفين بالشفاء العاجل وأن يمتعه بالصحة والعافية.

مجلس الوزراء يقرر ترقية عدد من القيادات

ووافق مجلس الوزراء على ترقيات إلى المرتبتين "الخامسة عشرة" و"الرابعة عشرة"، وذلك على النحو التالي:
1 ـ ترقية صاحب السمو الأمير/ عبدالله بن مشاري بن محمد آل عياف آل مقرن إلى وظيفة "مستشار قانوني أول" بالمرتبة "الخامسة عشرة" بأمانة منطقة الرياض.
2 ـ ترقية خالد بن محمد بن عبدالكريم العريني إلى وظيفة "مستشار أعمال" بالمرتبة "الرابعة عشرة" بإمارة منطقة الرياض.
3 ـ ترقية فارس بن محمد بن سعد عريج إلى وظيفة "مستشار هندسة معمارية" بالمرتبة "الرابعة عشرة" بأمانة المنطقة الشرقية.


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