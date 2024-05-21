الآن.. شاهد تساقط البرد مع أمطار غزيرة على السودة بعسير

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تساقطت كميات غزيرة من الأمطار وزخات البرد على مرتفعات السودة وسط تقلبات جوية بمنطقة
عسير.
أمطار
وسيول مع رياح نشطة بالسودةوأظهر
مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف هطلت الأمطار وزخات البرد مع
السيول الجارية التي صاحبها انخفاض درجات الحرارة.
برد وامطار غزيرة على #السوده قبل قليل س ١.٣٠ م الثلاثاء ١٣ ذوالقعدة ١٤٤٥ #ابها #عسير— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) May 21, 2024
عضو المجموعة فهدالشنيفي pic.twitter.com/MLklorxCDo
أمطار
رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول
وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة.