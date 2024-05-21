الآن.. شاهد تساقط البرد مع أمطار غزيرة على السودة بعسير

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تساقطت كميات غزيرة من الأمطار وزخات البرد على مرتفعات السودة وسط تقلبات جوية بمنطقة عسير.





أمطار وسيول مع رياح نشطة بالسودة



أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف هطلت الأمطار وزخات البرد مع السيول الجارية التي صاحبها انخفاض درجات الحرارة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.