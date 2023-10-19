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صحيفة تواصل الالكترونية

ولي العهد ورئيس إندونيسيا يعقدان جلسة مباحثات رسمية

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ولي العهد ورئيس إندونيسيا
أ أ
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عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس إندونيسيا، جلسة مباحثات رسمية.اضافة اعلان


ولي العهد يستقبل رئيس اندونيسيا

يأتي هذا عق استقبال سمو ولي العهد في قصر اليمامة بالرياض رئيس إندونيسيا، في مراسم رسمية.

استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين

وتم استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات.

اجتماع الطاولة المستديرة بين المملكة واندونيسي

ينطلق اليوم اجتماع الطاولة المستديرة بين المملكة واندونيسيا في الرياض.

تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين

يهدف اجتماع الطاولة المستديرة إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين، وتعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وإندونيسيا.


كما يهدف إلى تنمية الاستثمارات النوعية للشركات الريادية وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص في كلا البلدين.

مناقشة آخر تحديثات رؤية المملكة


ومن المقرر أن يتم مناقشة آخر تحديثات رؤية السعودية 2030 وأبرز ما تم تحقيقه حتى الآن، حيث يتم تسليط الضوء على التحول في المملكة خلال السبع سنوات الماضية منذ انطلاق رؤيتها الطموحة.

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