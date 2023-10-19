ولي العهد ورئيس إندونيسيا يعقدان جلسة مباحثات رسمية

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عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس إندونيسيا، جلسة مباحثات رسمية. اضافة اعلان







ولي العهد يستقبل رئيس اندونيسيا



استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين



اجتماع الطاولة المستديرة بين المملكة واندونيسي



تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين



مناقشة آخر تحديثات رؤية المملكة

يأتي هذا عق استقبال سمو ولي العهد في قصر اليمامة بالرياض رئيس إندونيسيا، في مراسم رسمية.وتم استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات.ينطلق اليوم اجتماع الطاولة المستديرة بين المملكة واندونيسيا في الرياض.يهدف اجتماع الطاولة المستديرة إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين، وتعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وإندونيسيا.كما يهدف إلى تنمية الاستثمارات النوعية للشركات الريادية وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص في كلا البلدين.ومن المقرر أن يتم مناقشة آخر تحديثات رؤية السعودية 2030 وأبرز ما تم تحقيقه حتى الآن، حيث يتم تسليط الضوء على التحول في المملكة خلال السبع سنوات الماضية منذ انطلاق رؤيتها الطموحة.