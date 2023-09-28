أهم 10.. تحذير جوي من 5 أيام قادمة وكيفية تعويض مستفيد حساب المواطن بأثر رجعي

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





بعد بيان الأرصاد.. الدفاع المدني يصدر تحذيرًا للسكان بعدة مناطق على رأسها مكة اضافة اعلان



تنبيه عاجل من "أبشر" بخصوص خدماتها غدًا الجمعة



من الجمعة إلى الثلاثاء.. تحذير عاجل من الأرصاد على هذه المناطق



حساب المواطن يكشف كيفية تعويض المستفيدين بأثر رجعي مع الدعم الشهري



توضح من "الموارد" بشأن الاعتراض على رفض طلب الضمان الاجتماعي



موعد اختبار الرخصة المهنية التخصصي وخطوات التسجيل



إجابة "سكني" عن أهم الاسئلة حول دعم الـ 150 الف ريال غير المسترد



أجاب برنامج "سكني" على أهم الأسئلة التي ترد إلى الصفحة الرسمية للبرنامج على "أكس" وتشغل بال المستفيدين، خاصة الذين يأملون في الحصول على الدعم السكني غير المسترد.. المزيد





أجاب برنامج "سكني" على أهم الأسئلة التي ترد إلى الصفحة الرسمية للبرنامج على "أكس" وتشغل بال المستفيدين، خاصة الذين يأملون في الحصول على الدعم السكني غير المسترد.. المزيد هنا

"التأمينات" تكشف حقيقة تقديم قرض بـ 200 ألف ريال للمتقاعدين



قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إنها لاتقدم دعمًا أو قروضًا للمستفيدين، ردًا على ما أشيع أخيرًا من أنها تقدم تمويلاً بقيمة 200 ألف ريال للمتقاعدين.. المزيد





قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إنها لاتقدم دعمًا أو قروضًا للمستفيدين، ردًا على ما أشيع أخيرًا من أنها تقدم تمويلاً بقيمة 200 ألف ريال للمتقاعدين.. المزيد هنا

المرور يتيح الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات عبر منصة أبشر



أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إمكانية الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات عبر منصة أبشر من خلال 5 خطوات.. المزيد



أرامكو تدشن أول استثمار عالمي في الغاز المسال وتستحوذ على حصة في "مِد أوشن"



قررت شركة أرامكو دخول أول استثمار دولي لها في الغاز الطبيعي المسال، ووقعت مع إحدى الشركات المتكاملة.. المزيد

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إمكانية الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات عبر منصة أبشر من خلال 5 خطوات.. المزيد هنا قررت شركة أرامكو دخول أول استثمار دولي لها في الغاز الطبيعي المسال، ووقعت مع إحدى الشركات المتكاملة.. المزيد هنا