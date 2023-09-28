الخميس، 13 ربيع الأول 1445 ، 28 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أهم 10.. تحذير جوي من 5 أيام قادمة وكيفية تعويض مستفيد حساب المواطن بأثر رجعي

أهم 10
اهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

بعد بيان الأرصاد.. الدفاع المدني يصدر تحذيرًا للسكان بعدة مناطق على رأسها مكةاضافة اعلان


دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية.. المزيد هنا

تنبيه عاجل من "أبشر" بخصوص خدماتها غدًا الجمعة


أعلنت منصة أبشر الإلكترونية، التابعة لوزارة الداخلية, أنها قررت جدولة تحديثات لأنظمتها.. المزيد هنا

من الجمعة إلى الثلاثاء.. تحذير عاجل من الأرصاد على هذه المناطق



حذر المركز الوطني للأرصاد من استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية، بمشيئة الله تعالى على عدد من المناطق.. المزيد هنا

حساب المواطن يكشف كيفية تعويض المستفيدين بأثر رجعي مع الدعم الشهري



تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار أحد المواطنين حول كيفية إفادة المستحقين لتعويضات وصرفها باثر رجعي.. المزيد هنا

توضح من "الموارد" بشأن الاعتراض على رفض طلب الضمان الاجتماعي


أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توضيحًا مهمًا بشأن الاعتراض على رفض طلب الضمان الاجتماعي.. المزيد هنا

موعد اختبار الرخصة المهنية التخصصي وخطوات التسجيل


أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنها ستُحدد مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (التخصصي) خلال شهر أكتوبر. . المزيد هنا


إجابة "سكني" عن أهم الاسئلة حول دعم الـ 150 الف ريال غير المسترد


أجاب برنامج "سكني" على أهم الأسئلة التي ترد إلى الصفحة الرسمية للبرنامج على "أكس" وتشغل بال المستفيدين، خاصة الذين يأملون في الحصول على الدعم السكني غير المسترد.. المزيد هنا


"التأمينات" تكشف حقيقة تقديم قرض بـ 200 ألف ريال للمتقاعدين


قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إنها لاتقدم دعمًا أو قروضًا للمستفيدين، ردًا على ما أشيع أخيرًا من أنها تقدم تمويلاً بقيمة 200 ألف ريال للمتقاعدين.. المزيد هنا


المرور يتيح الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات عبر منصة أبشر


أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إمكانية الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات عبر منصة أبشر من خلال 5 خطوات.. المزيد هنا

أرامكو تدشن أول استثمار عالمي في الغاز المسال وتستحوذ على حصة في "مِد أوشن"


قررت شركة أرامكو دخول أول استثمار دولي لها في الغاز الطبيعي المسال، ووقعت مع  إحدى الشركات المتكاملة.. المزيد هنا

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من الجمعة إلى الثلاثاء.. تحذير عاجل من الأرصاد على هذه المناطق

جدة: إغلاق جزئي لطريق الحرمين في هذا التوقيت

شاهد.. تساقط أمطار غزيرة على الشبحة شرق أملج بتبوك

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