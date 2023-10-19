للطلاب والمعلمين.. تعرف على موعد إجازة الفصل الدراسي الأول

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بنهاية اليوم الدراسي اليوم الخميس، يتبقى أربعة أسابيع للحصول على إجازة الفصل الدراسي الأول للطلاب والمعلمين.

وتمتد إجازة الفصل الدراسي الأول من 16 نوفمبر إلى 20 من الشهر نفسه، الموافق لـ 26 جمادى الأولى 1445 هـ. اضافة اعلان





التقويم الدراسي للعام 1445ھ



جدول الإجازات المطولة



ويشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.وفيما يلي جدول الإجازات المطولة:-إجازة اليوم الوطني - الأحد 24 سبتمبر 2023.-إجازة مطولة - 2 نوفمبر 2023.-إجازة الفصل الدراسي الأول - 16 نوفمبر 2023.-الإجازة المطولة الثانية - 17 ديسمبر 2203.-إجازة الفصل الدراسي الثاني- 4 يناير 2024.-إجازة عيد الفطر المبارك- 18 رمضان 1445.-إجازة مطولة- 2 مايو 2023.