الخميس، 04 ربيع الثاني 1445 ، 19 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. "سكني": إتاحة أكثر من 20 ألف وحدة سكنية

سكني
برنامج سكني
أ أ
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أتاح برنامج سكني، التابع لوزارة الإسكان، الحجز لأكثر من 20 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "تيسيرًا لأهالينا المستفيدين من برنامج سكني ودعمًا لتسهيل رحلة التملك، نواصل الجهود بتقديم أقل هامش ربح على التمويل العقاري بنسبة 2.59٪ وإتاحة أكثر من 20 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء".اضافة اعلان
وبالإمكان الحجر عبر الرابط التالي (اضغط هنا): 


شروط الحصول على الدعم السكني


يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

خيارات برنامج سكني


ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:
– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.
– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.
– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.
– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.
– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.
ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.

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