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صحيفة تواصل الالكترونية

هل تسجيل الأب في الضمان الاجتماعي يعفي من رسوم اختبارات القدرات؟

اختبار القدرة المعرفية
اختبار القدرات
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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خطوات الإعفاء من رسوم سداد اختبار القدرات لمستفيدي الضمان الاجتماعي.اضافة اعلان
جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين حول ما إذا كان تسجيل الأب في الضمان الاجتماعي يعفي من رسوم اختبارات القدرات؟
وحددت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس"، خطوات تسديد رسوم الاختبار للمدرجين في الضمان الاجتماعي، على النحو التالي:
-اختيار الاختبارات المسجلة.
-الضغط على تسديد أسفل الاختبار.
-اختيار طريقة الدفع (الضمان الاجتماعي) ثم (التالي).
-ستظهر عبارة "أنت مستحق للدعم من قبل وكالة الضمان الاجتماعي" يرجى الضغط على (موافق).


عدد مرات الإعفاء من رسوم قياس

وحددت وزارة الموارد البشرية، عدد مرات الإعفاء من رسوم قياس آليًّا لاختبار (القدرات العامة و التحصيل الدراسي) لمستفيدين الضمان الاجتماعي.
ويحظى المستفيد بالإعفاء المجاني في السنة الواحدة (6 مرات فقط), اختبار القدرات العامة 4 مرات، اختبار التحصيل الدراسي مرتين.

اختبار القدرات العامة

واختبار القدرات العامة هو اختبار القبول الموحد للكلية في جامعات المملكة، ويتقدم له الطلاب والطالبات السعوديون والوافدون في المرحلة الثانوية بجانب الاختبار التحصيلي للطلاب واختبار القبول للطالبات. 
وعدد اختباراته 5 واحد منها ورقي واربعة محوسب. وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.
ويقيس الاختبار قدرات الطلاب في الرياضيات واللغة العربية وهو إجباري للقبول في الجامعات والكليات وكل جامعة تشترط درجة محددة من القدرات. 

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