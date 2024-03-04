أهم 10 هذا الصباح.. عمالة منزلية بأقل تكلفة قبل رمضان و4 عقوبات في انتظار هؤلاء الطلاب

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الاثنين، والتي جاء أبرزها كالتالي:
الأرصاد يتوقع أمطارًا وضبابًا ورياحًا متربة على مكة وهذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة.
قبل رمضان.. طريقة تقسيم راتبك ومواردك المالية بطريقة سليمة
قبل رمضان تحرض الأسر على تدبير وتقسيم الراتب لشراء احتياجات الشهر الكريم، بما يناسب كل أسرة حسب ظروفها المادية، كما ينصح الخبراء بأهمية تقسيم الراتب حسب الإمكانيات المتاحة حتى لا يُفاجأ رب الأسرة بعدم كفاية الراتب في رمضان ومع حلول العيد.
بأقل تكلفة.. كيفية استقدام عمالة منزلية قبل رمضان
تحرص الأسر في المملكة على استقدام العمالة المنزلية قبل حلول شهر رمضان للمساعدة في أعمال المنزل وإعداد الطعام والاستعداد للعيد.
شرطة الطائف تقبض على 3 أشخاص ظهروا في محتوى مرئي مخالف للآداب العامة
قبضت شرطة محافظة الطائف تقبض على (3) أشخاص ظهروا في محتوى مرئي بمضامين ذات دلالات وإيحاءات مخالفة للآداب العامة.
مع بداية الفصل الدراسي الثالث.. 4 عقوبات للغياب عن المدرسة بدون إذن
عاد أمس الأحد، أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في مراحل التعليم العام الثلاثة للانتظام في مقاعد الدراسة، في مستهل انطلاق الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1445هـ.
ابتداءً من اليوم.. رابط التقديم لوظائف "النقل" لحملة البكالوريوس
تبدأ وزارة النقل والخدمات اللوجستية، اليوم الاثنين، في استقبال طلبات التقدم لشغل عدد (27) وظيفة شاغرة على برنامج الكفاءات والمتعاقدين لحملة البكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:
راتب وتأمين.. رابط وطريقة التقديم على برنامج أرامكو المبتدئ بالتوظيف
كشفت أكاديمية الحفر العربية "صدى"، التابعة لشركة أرامكو في محافظة بقيق، والمتخصصة في مجال حفر وصيانة آبار النفط والغاز، عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف في مدينة الباحة لحملة الثانوية فأعلى على النحو التالي:
إيجار تحذر من يمتلك عقدًا قديمًا ساريًا: يجب اتخاذ هذه الخطوة
وجهت منصة إيجار توجيها لمن لديه عقد قديم ساري وذلك عقب سؤال قدمه أحد الأشخاص يستفسر عن اعتماد العقد القديم الساري أم يلزمه التسجيل في المنصة.
تنبيه مهم من الصندوق العقاري للمستفيدين من منتج أرض أو بناء ذاتي
أجاب حساب العناية بالمستفيدين التابع للصندوق العقاري على استفسار مواطن يستوضح عن سبب عدم انطباق الشروط عليه في البرنامج بالرغم من استفادته من منتج أرض.
"وفي أنفسكم أفلا تبصرون".. الخضيري يكشف عن أسرار جهاز السمع لدى الإنسان
السمع هو واحد من الحواس الخمس التقليدية، وهي القدرة على الإحساس بالاهتزازات عن طريق جهاز مثل الأذن.
"فلويد جديد " .. شرطي يطرح أمريكيًا من أصول أفريقية أرضا ويكبله بالأصفاد
أعاد مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للأذهان واقعة الأمريكي من أصول إفريقية "جورج فلويد" والذي لفظ أنفاسه على يد الشرطة الأمريكية.