عاجل.. تنبيه مهم من الصندوق العقاري للمستفيدين من منتج أرض أو بناء ذاتي

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أجاب حساب العناية بالمستفيدين التابع للصندوق العقاري على استفسار مواطن يستوضح عن سبب عدم انطباق الشروط عليه في البرنامج بالرغم من استفادته من منتج أرض.



منتج أرض وبناء ذاتي في الصندوق العقاري:



تحويل القرض المدعوم في الصندوق العقاري:



الحصول على القرض العقاري أثناء البناء:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"يطلع لا تنطبق علبك الشروط مع العلم أني مستفيد من منتج أرض وقرض بناء ذاتي".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :" عزيزي المستفيد.. المستفيدين الحاصلين على منتج أرض وقرض لا تشملهم شهادة الإشغال حاليًا ..سعدنا بتواصلك ".كما تفاعل حساب العناية بالمستفيدين، مع استفسار من قبل مواطن يسأل عن إمكانية تحويل جزء من القرض المدعوم لمنزل عليه رهن وتسكن فيه والدته.وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه : " السلام عليكم.. أنا مستفيد من الصندوق العقاري تقريبًا لي سنة ونصف بمبلغ 500 ألف دعم.. هل يحق لي تحويل جزء من مبلغ الدعم الحالي لى لسداد منزل قديم رهن قديم تسكن فيه الوالدة أو نقل الأقساط لي وإعفائي من الدعم.. علماً أن منزل الوالدة قديم وحل المبلغ كاملاً".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :"وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. يتم إيداع الدعم شهري ولا يمكن الاستفادة من مبلغ الدعم دفعة واحدة ".أيضا تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية مع استفسار من قبل مواطن شرع في بناء العقار وقام بالتقديم على القرض أثناء عملية البناء.وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه : "هل لو تم البناء بدون اخذ القرض العقاري المدعوم وأثناء البناء قدمنا على الدعم نحصل عليه أولا؟".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين : "عزيزي المستفيد لتقديم طلب جديد وللاستعلام عن أهلية الاستحقاق من برامج التمويل المدعوم , يرجى التكرم بالدخول على منصة سكني لخدمتكم بكافة تفاصيل التقديم".