الإثنين، 23 شعبان 1445 ، 04 مارس 2024

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ابتداءً من اليوم.. رابط التقديم لوظائف "النقل" لحملة البكالوريوس

وزارة النقل
وزارةالنقل
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تبدأ وزارة النقل والخدمات اللوجستية، اليوم الاثنين، في استقبال طلبات التقدم لشغل عدد (27) وظيفة شاغرة على برنامج الكفاءات والمتعاقدين لحملة البكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية

- مدير عام تنمية القطاع
- مستشار استثمار
- مستشار أعمال
- مستشار مشاريع
- استشاري تطوير الأعمال
- مدير إدارة التزام لكفاءة القطاع
- مدير إدارة التقييم لكفاءة القطاع
- مدير إدارة الشراكات والتطوير
- مدير إدارة المحتوى المحلي
- مدير إدارة المشاريع
- مدير قسم التغيير في المشاريع
- مدير الحوكمة والتقارير
- مدير قسم الثقافة والتطوير
- مدير مشاريع
- أخصائي أول أداء للإستراتيجية المؤسسية
- أخصائي أول إدارة التغيير
- مسؤول إدارة البيانات
- مسؤول حوكمة البيانات
- أخصائي استثمار
- أخصائي مالي
- أخصائي إدارة مشاريع متقدم أول.

التخصصات المطلوبة

- إدارة الأعمال
- إدارة المشاريع
- إدارة المعلومات
- الإدارة 
- المالية
- الاستثمار
- تقنية المعلومات
- التنظيم
- الهندسة الصناعية
- أو ما يعادلهم.

طريقة التقديم

يبدأ التقديم الاثنين 1445/8/23هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى السبت 1445/9/6هـ.

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