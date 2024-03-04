ابتداءً من اليوم.. رابط التقديم لوظائف "النقل" لحملة البكالوريوس

أ أ

تبدأ وزارة النقل والخدمات اللوجستية، اليوم الاثنين، في استقبال طلبات التقدم لشغل عدد (27) وظيفة شاغرة على برنامج الكفاءات والمتعاقدين لحملة البكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:





المسميات الوظيفية



التخصصات المطلوبة



طريقة التقديم

