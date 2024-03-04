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"وفي أنفسكم أفلا تبصرون".. الخضيري يكشف عن أسرار جهاز السمع لدى الإنسان

د. فهد الخضيري
جهاز السمع غني بالتفاصيل التي تكشف قدرة الخالق
أ أ
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السمع هو واحد من الحواس الخمس التقليدية، وهي القدرة على الإحساس بالاهتزازات عن طريق جهاز مثل الأذن. 

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وجهاز السمع، هو جزء من الجهاز الحسي المسؤول عن حاسة السمع. 
وتعدّ الأذن المستقبل لحاسة السمع بالإضافة لدورها المهم في عملية التوازن. 
ويتم نقل الإشارات العصبية من الأذن إلى الجهاز العصبي المركزي عبر العصب الدهليزي القوقعي (العصب القحفي الثامن).
وكشف الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات في منشور عبر حسابه في منصة "إكس" عن دلائل إعجاز خلق الله في الجهاز السمعي.

مم يتكون جهاز السمع؟

وكتب قائلاً: "وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ تصور أن جهاز السمع فقط يتكون من 27 قطعة رئيسة! وضعفها قطع داعمة للنظام السمعي ومهمة له!".
وأشار إلى أن "تكلفة صيانة أو تبديل قطعة واحدة منها (القوقعة مثلاً تصل تكلفتها إلى مئات الآلاف..) وهناك أعصاب قد يستحيل علاجها إذا تعطلت، فاشكر الله وأكثر من الحمد وأقم صلاتك".


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