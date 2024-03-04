الإثنين، 23 شعبان 1445 ، 04 مارس 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

مع بداية الفصل الدراسي الثالث.. 4 عقوبات للغياب عن المدرسة بدون إذن

تعليق الدراسة
التغيب بدون عذر يهدد بإحالة ملف الطالب إلى الإدارة التعليمية
أ أ
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عاد أمس الأحد، أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في مراحل التعليم العام الثلاثة للانتظام في مقاعد الدراسة، في مستهل انطلاق الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1445هـ.اضافة اعلان

الانضباط المدرسي

وشددت وزارة التعليم، على أهمية الانضباط المدرسي منذ اليوم الأول من خلال الحصص الدراسية المعتادة، ورصد حالات الغياب، وإشعار أولياء الأمور عبر وسائل التواصل المختلفة، مع رصد وتثبيت الغياب في نظام "نور" الإلكتروني أولاً بأول.

الغياب عن المدرسة بدون عذر

وحددت الوزارة عقوبة التغيب عن العمل دون إذن، على النحو التالي:
- الغياب 3 أيام: إنذار .
- الغياب 5 أيام: إنذار ثاني.
- الغياب 10 أيام: أخذ تعهد خطي على ولي الأمر.
- الغياب 15 يومًا: تحويل الملف من المدرسة إلى الرعاية الطلابية بإدارة التعليم.

إجازات الفصل الدراسي الثالث

ويتضمن الفصل الدراسي الثالث، إجازة عيد الفطر المبارك التي تبدأ من يوم الجمعة 1445/9/19هـ، وتستمر إلى الأحد 1445/10/5هـ.
ويعني ذلك أن عدد أيام الدراسة طيلة شهر رمضان المبارك ستستمر لمدة 18 يومًا فقط.
كما يتضمن إجازة نهاية أسبوع مطولة تبدأ من الخميس 144/10/23هـ، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، الذي يصادف يوم الجمعة الموافق 144/10/24هـ.
ومن المقرر أن تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ إلى يوم السبت 1446/2/13هـ.

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