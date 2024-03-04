مع بداية الفصل الدراسي الثالث.. 4 عقوبات للغياب عن المدرسة بدون إذن

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عاد أمس الأحد، أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في مراحل التعليم العام الثلاثة للانتظام في مقاعد الدراسة، في مستهل انطلاق الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1445هـ.





الانضباط المدرسي



الغياب عن المدرسة بدون عذر



إجازات الفصل الدراسي الثالث



وشددت وزارة التعليم، على أهمية الانضباط المدرسي منذ اليوم الأول من خلال الحصص الدراسية المعتادة، ورصد حالات الغياب، وإشعار أولياء الأمور عبر وسائل التواصل المختلفة، مع رصد وتثبيت الغياب في نظام "نور" الإلكتروني أولاً بأول.وحددت الوزارة عقوبة التغيب عن العمل دون إذن، على النحو التالي:- الغياب 3 أيام: إنذار .- الغياب 5 أيام: إنذار ثاني.- الغياب 10 أيام: أخذ تعهد خطي على ولي الأمر.- الغياب 15 يومًا: تحويل الملف من المدرسة إلى الرعاية الطلابية بإدارة التعليم.ويتضمن الفصل الدراسي الثالث، إجازة عيد الفطر المبارك التي تبدأ من يوم الجمعة 1445/9/19هـ، وتستمر إلى الأحد 1445/10/5هـ.ويعني ذلك أن عدد أيام الدراسة طيلة شهر رمضان المبارك ستستمر لمدة 18 يومًا فقط.كما يتضمن إجازة نهاية أسبوع مطولة تبدأ من الخميس 144/10/23هـ، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، الذي يصادف يوم الجمعة الموافق 144/10/24هـ.ومن المقرر أن تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ إلى يوم السبت 1446/2/13هـ.