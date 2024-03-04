عاجل.. بأقل تكلفة.. كيفية استقدام عمالة منزلية قبل رمضان

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تحرص الأسر في المملكة على استقدام العمالة المنزلية قبل حلول شهر رمضان للمساعدة في أعمال المنزل وإعداد الطعام والاستعداد للعيد.



العمالة المنزلية الأرخص في الاستقدام



خطوات استقدام العمالة بالتفصيل:



التأمين على عقود العمالة المنزلية



مزايا تأمين عقد العمالة المنزلية



وفي هذا السياق، أوضحت منصة مساند المتخصصة في العمالة المنزلية في المملكة، جنسية العمالة المنزلية الأرخص والأغلى من حيث تكاليف الاستقدام،وتعد العمالة الأرخص في تكاليف الاستقدام من دولة إثيوبيا بـ 5259 ريال، تليها أوغندا بـ 6635 ريال ثم كينيا بـ 7609 ريال.وقالت منصة مساند، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: "إن العمالة المنزلية من الفلبين الأغلى سعرا من حيث تكاليف الاستقدام، بـ 14,447 ريال، تليها العمالة من دولة سريلانكا بتكلفة 13,446 ريال".وأشارت منصة مساند، أن متوسط أسعار الاستقدام للعمالة المنزلية غير شاملة الضريبة المضافة.كذلك أوضحت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، بالتفصيل، خطوات رحلة الاستقدام في أقل وقت عبر الحساب الرسمي للمنصة.1- تحديد نوع الاستقدام: اختيار نوع الاستقدام حسب التفضيل، إما استقدام عامل بمواصفات محددة أو استقدام عامل محدد مسبقاً بالاسم2- اختيار مقدم الخدمة: عرض جميع المكاتب المقدمة لخدمات الاستقدام مع إمكانية التصنيف والفرز حسب الرغبة.3- استلام العروض: استلام عروض طلبات الاستقدام من مقدمي الخدمة، تتضمن الراتب المستحق للعامل مع سير ذاتية ليتم ترتيبها حسب الأفضلية4- قم بالدفع: ادفع بأمان من خلال مساند بعد إنشاء العقد، يمكنك الاختيار ضمن عدة طرق للدفع: فيزا ، ماستركارد ، أو من خلال بطاقة مدى البنكية5- تتبع طلبك: تابع حالة الطلبات بشكل إلكتروني من تسليم الطلب وحتى وصول العمالة.ويهدف التأمين على عقود العمالة المنزلية لحفظ حقوق صاحب العمل والعامل بتعويضهم من خلال منافع تأمينية، وذلك خلال أول عامين من تاريخ بدء عمل العامل المنزلي.والتأمين لا يعتبر إلزاميًا على العمالة المنزلية الحالية وعند نقل الخدمات، فيما لا يمكن التأمين على العمالة المنزلية الحالية من خلال منصة "مساند".ويوفر تأمين عقد العمالة المنزلية التعويضات التالية لأصحاب العمل والعمال المنزليين:-مصاريف إعادة جثمان العامل المنزلي إلى الوطن.-تكاليف إعادة المتعلقات والممتلكات الشخصية للعمالة المنزلية المتوفاة.-تكاليف العجز الكلي أو الجزئي الدائم للعمالة المنزلية.-تعويض العامل المنزلي في حالة عدم قيام صاحب العمل بدفع الراتب الشهري.-تكاليف استقدام بديل (التغيب/الامتناع).-تكاليف تذاكر الطيران للعمال المنزليين في حالة العجز الدائم.وتكون مدة سريان الوثيقة التأمينية سنتين، تبدأ من تاريخ وصول العامل أو العاملة المنزلي إلى السعودية وتفعيل الوثيقة التأمينية.وتخضع لسياسات الوثيقة التأمينية، وفي حال حصول أي مشكلة أو استحقاق للتعويض خلال 90 يومًا الأولى تتم مطالبة مكتب الاستقدام بالتعويض.