عاجل.. قبل رمضان.. طريقة تقسيم راتبك ومواردك المالية بطريقة سليمة

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قبل رمضان تحرض الأسر على تدبير وتقسيم الراتب لشراء احتياجات الشهر الكريم، بما يناسب كل أسرة حسب ظروفها المادية، كما ينصح الخبراء بأهمية تقسيم الراتب حسب الإمكانيات المتاحة حتى لا يُفاجأ رب الأسرة بعدم كفاية الراتب في رمضان ومع حلول العيد.



تقسيم الراتب قبل رمضان



منتج صح الادخاري



فترة الاشتراك في صح الادخاري



إدارتك المالية السليمة تبدأ من تقسيم راتبك وتخصيص جزء للادخار.



مهما كان المبلغ قليل لا تستهين فيه و #ادخر_صح ✅ pic.twitter.com/tTCHq9YlsG — صح (صكوك حكومية) (@GovSukuk) February 27, 2024

وفي هذا السياق، أوضحت منصة صح للصكوك الحكومية، (صكوك حكومية)، أن إدارتك المالية السليمة تبدأ من تقسيم راتبك وتخصيص جزء للادخار.وقالت منصة صح، عبر حسابها في إكس : "مهما كان المبلغ قليل لا تستهين فيه و ادخر صح ".ونصحت المنصة بتقسيم الراتب لـ 3 أقسام كالتالي:- 50% للنفقات الأساسية: الإيجار والفواتير والبنزين والأقساط ومقاضي البيت.. إلخ.- 30% الكماليات: جهاز جديد أو مطاعم أو الترويح عن النفس والأطفال والعائلة.- 20% الادخار: لتحقيق الأهداف المالية قصيرة أو طويلة المدى.يذكر أنه بدأت اليوم الأحد، عملية الاشتراك في الجولة الادخارية الثانية لمنتج صح الادخاري عن شهر مارس الجاري، بنسبة عائد 5.63%.ويمكن للمستفيد أو المستثمر الاشتراك بسهولة من خلال القنوات الرقمية للمؤسسات المالية المعتمدة، وفقاً لما نشرته "صكوك حكومية" على حسابها بمنصة "إكس".وتفصيلا، ستكون فترة الاشتراك بداية من اليوم الثالث من مارس الجاري، على تمام، الساعة 10 صباحاً، وحتى الثالثة مساء باليوم الخامس من الشهر نفسه.وسيكون الحد الأدنى للاشتراك صك واحد بقيمة 1000 ريال، أما الحد الأعلى للاشتراك فيكون 200 صك بقيمة 200.000 ريال. وستكون فترة الاشتراك لمدة سنة واحدة.