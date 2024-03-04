"فلويد جديد " .. شرطي يطرح أمريكيا من أصول أفريقية أرضا ويكبله بالأصفاد

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أعاد مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للأذهان واقعة الأمريكي من أصول أفريقية "جورج فلويد" والذي لفظ أنفاسه على يد الشرطة الأمريكية.



شرطي أمريكي يعتدي على رجل من أصول أفريقية:

واقعة جورج فلويد:

وكان شرطي أمريكي قد قام بالاعتداء على رجل من أصول أفريقية ، وهو "زوج واحدة من كبار المسؤولين التنفيذيين في ولاية فيلادلفيا".وقد تم إلقاء القبض على المديرة التنفيذية في ولاية فيلادلفيا، أثناء توقف حركة المرور، ولكن الشرطي طرح زوجها على الأرض وقام بالاعتداء عليه بعنف، ووضع الأصفاد الحديدية في يده.فيما طلب زوج المسؤولة من الشرطي عدم وضع الأصفاد في يده، ولكن الأخير رفض ذلك وأحكم قبضته عليه بعدما وضع قدمه فوق جسده.ويظهر مقطع الفيديو الرجل ملقى على الأرض وسط مياه الأمطار، وهو يصرخ ويطلب المساعدة من زوجته التي أبلغت الشرطي أنه من كبار المسؤولين التنفيذيين في مدينة فيلادلفيا.يذكر أن مقتل جورج فلويد أثار ضجة وغضب عارم في أمريكا عام 2020 ، وذلك بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة تحت قبضة الشرطة، دون أن تستمع لتوسله مرارا "دعوني أتنفس".وجورج فلويد كان يبلغ حينها 46 عاما، وهو مواطن أمريكي من أصل أفريقي بمدينة منيابولس، مينيسوتا في الولايات المتحدة الأمريكية.وقد توفي أثناء تثبيته على الأرض بغية اعتقاله من قبل شرطة المدينة، حيث قام ضابط شرطة منيابولس "ديريك تشوفين" حينها بالضغط على عنق فلويد بركبته لمنعه من الحركة أثناء الاعتقال لما يقارب تسع دقائق.وأثناء ذلك قيد شرطيان آخران جورج فلويد بينما منع رابع المتفرجين من التدخل، وخلال دقائق بدأ فلويد بالصراخ وبشكل متكرر: "لا أستطيع التنفس".فيما صرخ بعض المارة حينها مطالبين من الشرطي التوقف عن ذلك، لكن خلال الدقائق الثلاث الأخيرة توقفت حركة فلويد وتوقف نبضه.