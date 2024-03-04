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راتب وتأمين.. رابط وطريقة التقديم على برنامج أرامكو المبتدئ بالتوظيف

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أكاديمية الحفر العربية "صدى"
أ أ
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كشفت أكاديمية الحفر العربية "صدى"، التابعة لشركة أرامكو في محافظة بقيق، والمتخصصة في مجال حفر وصيانة آبار النفط والغاز، عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف في مدينة الباحة لحملة الثانوية فأعلى على النحو التالي:اضافة اعلان

 رابط وطريقة التقديم على برنامج أرامكو المبتدئ بالتوظيف

الشروط:

- العمر: من 18 إلى 24 سنة.
- أن لا يقل معدل الثانوية العامة عن 70.
- حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.
- لائق طبيًا وجسديًا "عدم وجود أمراض مزمنة او إصابات".
- أن يكون المتقدم مواطنًا أو من دول مجلس التعاون الخليجي.
- الحد الأدنى لدرجة اختبار قياس القدرات 60 لدخول موقع المركز الوطني للقياس (اضغط هنا).
- اللغة الإنجليزية: لا يقل عن 55 درجة فأكثر من اختبار STEP أو تحقيق المستوى الثاني على الأقل في اختبار تحديد المستوى في الأكاديمية.

الفوائد أثناء الدراسة كمتدرب

- تأمين طبي.
- راتب شهري مجزي.
- الزي الرسمي مجانًا.
- توفير الفطور والغداء مجانًا.
- الوصول إلى المرافق الترفيهية.
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
- سكن في المجمع السكني لشركة أرامكو السعودية.
- التدريب المبتدئ بالتوظيف في إحدى الشركات النفطية العالمية.

طريقة التقديم

يبدأ التقديم اليوم الاثنين 1445/8/23هـ (الموافق 2024/3/4م) من خلال هذا الرابط (اضغط هنا)، ويستمر حتى الأربعاء 1445/8/25هـ (الموافق2024/3/6)

نبذة عن صدى

وبدأت أكاديمية الحفر العربية "صدى" كفكرة طرحتها أرامكو السعودية في منتصف عام 2014م لتدريب وتأهيل القوى العاملة السعودية في صناعة مجالات الحفر والاستكشاف؛ لتلبية الطلب المتوقع لأكثر من (30,000) متخصص مدرب في الصناعة بحلول عام 2020م.

وفي سبتمبر 2016م افتتحت SADA أبوابها أمام الدفعة الأولى من المتدربين، وتم افتتاح الأكاديمية رسميًا في 29 من سبتمبر 2019م.

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