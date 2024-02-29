أهم 10 هذا الصباح.. إيداع معاش الضمان الاجتماعي والزوجة الثانية في حساب المواطن

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها كالتالي:
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس ايمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.
اليوم.. إيداع معاش الضمان الاجتماعي في حسابات المؤهلين
من المنتظر إيداع معاش الضمان الاجتماعي، اليوم الخميس، في حسابات المؤهلين للدورة 27.
إيجار: في هذه الحالة يجب التوجه إلى المحاكم العامة
تفاعلت منصة إيجار مع أحد الأشخاص والذي توجه باستفسار للمنصة يستوضح فيه عن رفع دعوى إخلاء عقار، وهل يلزمه التوجه إلى محكمة التنفيذ أم المحاكم العامة؟.
طريقة تسجيل الزوجة الثانية في حساب المواطن للحصول على الدعم
كشف حساب المواطن عن كيفية تسجيل الزوجة الثانية في برنامج الدعم.
طريقة معرفة شروط الاستحقاق للدعم السكني
حدد برنامج سكني، طريقة وآلية معرفة شروط الاستحقاق للدعم السكني لكافة المواطنين.
انخفاض في درجات الحرارة على الرياض وطقس شديد البرودة شمال المملكة
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة.
وظائف التعليم أهمها.. 6 جهات كبرى تبدأ التقديم على فرص العمل بها الأسبوع المقبل
في تخصصات متعددة، أعلنت 6 جهات كبرى عن آلاف الوظائف وفرص العمل للخريجين في جهات مختلفة من المملكة.
توضيح من هيئة الزكاة بشأن موعد سداد ضريبة الدخل
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك موعد سداد ضريبة الدخل وفقا للائحة التنفيذية لنظام الضريبة.
تصريحات جديدة مفاجئة عن "البدون".. ماذا قال وزير الداخلية الكويتي؟
في تصريحات جديدة أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالإنابة في الكويت الشيخ فهد اليوسف أن الوقت قد حان لإعداد التصورات ووضع أفضل الحلول والآليات لحل قضية البدون.
الخضيري يقدم وصفة ذهبية وتدابير فعالة لعلاج تساقط الشعر
يعاني بعض الرجال من مشكلة تساقط الشعر، التي تتعدد أسبابها، لكنها في كل الأحوال تترك تأثيرًا سلبيًا على نفسيتهم.
استشاري: 5 أعراض تدل على ارتفاع الضغط
أوضح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، العديد من الأعراض التي قد تدل على ارتفاع ضغط الدم والتي تتطلب استشارة الطبيب فورا.