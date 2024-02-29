عاجل.. اليوم.. إيداع معاش الضمان الاجتماعي في حسابات المؤهلين

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من المنتظر إيداع معاش الضمان الاجتماعي، اليوم الخميس، في حسابات المؤهلين للدورة 27.

ويتم إيداع معاش الضمان في الأول من كل شهر ميلادي، لكن نظرًا لأن هذا الموعد يوافق يوم العطلة الأسبوعية – غدًا الجمعة – فمن المقرر أن يتم التبكير بالصرف اليوم الخميس الموافق 29 من فبراير 2024.

وأصبح معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد الزيادة التي طُبقت اعتبارًا من شهر نوفمبر 2023، 1320 ريالاً بدلاً من 1100 ريال، وللتابع 660 ريالًا بدلًا من 550 ريالاً.

وتم تطبيق الزيادة تلقائيًّا لجميع المستفيدين، دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.

ويمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي، احتساب قيمة معاش الضمان الاجتماعي في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، باستخدام حاسبة الدعم التقديرية ( من هنا)".





خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



- فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الأهلية:- الدخول إلى المنصة الإلكترونية ( من هنا ).- الدخول على أيقونة برامج الدعم الخاصة بي.- اختيار برنامج الضمان الاجتماعي.- استعراض تفاصيل الطلب (الأهلية والاستحقاق).- استعراض (تفاصيل) دورة الأهلية.





أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي:





خطوات تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية في الضمان الاجتماعي



- تكرار تسجيل الوحدة السكنية في أكثر من عقد إيجار.- إضافة تابعين غير متواجدين في منزل مقدم الطلب.- حذف تابعين لديهم دخل يمنع استحقاق المعاش.- تقديم بيانات غير صحيحة.- أن يكون رقم الجوال المسجل في الطلب مسجلاً في طلبات أخرى.- عدم وجود عقد إيجار نشط للمستقل.- اختلاف بيانات عقد الإيجار عن بيانات العنوان الوطني.- تسجيل مجموع دخل أفراد الأسرة ضمن دخل العائل الرئيس.- عدم توافق القيمة الإيجارية المسجلة في عقد الإيجار مع أسعار الإيجار في المنطقة.- ثبوت عدم جدية المستفيد في التمكين والبحث عن عمل.- عدم إضافة جميع التابعين في السكن.- اختلاف بيانات الزيارة الميدانية عن البيانات المسجلة في المنصة.- تجاوز مبلغ الضريبة المسجل على السجل التجاري للحد المانع.- ارتفاع الدخل عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش.- عدم الرد على اتصالات الباحث الاجتماعي عدة مرات.- أن يكون مقدم الطلب طالبًا عمره أقل من 25 سنة.- عدم الدقة في تحديد صلة القرابة مثل تسجيل حفيد/ة بحالة ابن أو ابنة.- يحق لمقدم الطلب تقديم اعتراض مع إرفاق المستندات الداعمة من خلال أيقونة الاعتراضات في المنصة.ويتاح للمستفيد تقديم اعتراض على حالة الأهلية في حال عدم قبوله لأسباب غير صحية, أو لوجود مبررات لحالة المستفيد تستوجب استحقاقه لمعاش الضمان الاجتماعي، وذلك بتقديم اعتراض خلال الفترة النظامية لذلك، وهي 30 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الأهلية من كل شهر.وفيما يلي خطوات تقديم الاعتراض على نتيجة الأهلية في الضمان الاجتماعي:تقديم اعتراض على أهلية الضمانالدخول إلى منصة الدعم والحماية.الصفحة الرئيسية.برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.الأهلية والاستحقاق.اضغط زر استعراض تفاصيل الأهلية.الضغط على أيقونة تقديم اعتراض.إرفاق الملفات والضغط على تسليم.تأكيد الطلب.