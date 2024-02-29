الخميس، 19 شعبان 1445 ، 29 فبراير 2024

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عاجل.. إيجار: في هذه الحالة يجب التوجه إلى المحاكم العامة

إيجار -
إيجار
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تفاعلت منصة إيجار مع أحد الأشخاص والذي توجه باستفسار للمنصة يستوضح فيه عن رفع دعوى إخلاء عقار، وهل يلزمه التوجه إلى محكمة التنفيذ أم  المحاكم العامة؟.اضافة اعلان

 رفع دعوى إخلاء عقار عبر المحاكم العامة:

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"عندي عقد سكني إلكتروني موحد من منصة إيجار ولكن عقد غير تنفيذي هل في حال رفع دعوى إخلاء عقار التوجه إلى محكمة التنفيذ أو المحكمة العامة؟".
وجاء الرد من المنصة بالقول :"أهلًا بك.. في حال كان العقد سند غير تنفيذي يتم رفع أمر الإخلاء من خلال المحاكم العامة.. نسعد بخدمتك".

رفع الإيجار قبل موعد التسديد:

كما تفاعلت منصة إيجار مع سؤال من قبل أحد المواطنين يتساءل فيه عن صحة رفع المؤجر للإيجار قبل موعد التسديد بقرابة شهر.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. هل يجوز للمؤجر أن يقوم برفع الايجار حوالي ٣٣٪ فجأة قبل موعد التسديد بحوالي الشهر؟".
وجاء الرد من المنصة على استفساره بالقول :"حياك الله.. تحديد القيمة الإيجارية يكون بالاتفاق بين أطراف العقد عند إبرام عقد جديد أو عند تجديد العقد".

إمكانية تعديل العقد بعد توثيقه:

أيضا أجابت المنصة في وقت سابق على استفسار يقول فيه صاحبه :"أنا الموقع عندي محطوط غلط في العقد وعدلت موقع بيتنا وعقد الإيجار ما تعدل.. الأرقام صحيحة للبيت نفسه بس المؤشر الأحمر مكانه غلط في براحة".
وكان الرد من المنصة :"حياك الله.. في حال تم توثيق العقد من جميع الأطراف لا يمكنك التعديل على بيانات العقد نسعد بخدمتك
يذكر أن الهيئة العامة للعقار، كانت قد أعلنت عن بدئها بحصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في "إيجار" ابتداءً من منتصف يناير الماضي.

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