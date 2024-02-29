الخميس، 19 شعبان 1445 ، 29 فبراير 2024

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عاجل.. انخفاض في درجات الحرارة على الرياض وطقس شديد البرودة شمال المملكة

انخفاض في درجات الحرارة
انخفاض في درجات الحرارة
أ أ
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة.
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انخفاض في درجات الحرارة على 4 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض، القصيم، نجران، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية.

عوالق ترابية على 3 مناطق



كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.

طقس شديد البرودة على 4 مناطق

في حين يكون الطقس شديد البرودة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، مرتفعات تبوك (علقان – جبل اللوز)، مع فرصة لتكون الصقيع على تلك المناطق.

حركة الرياح على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط وبسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزى الجنوبي.
وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة.
وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية

يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

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