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توضيح من هيئة الزكاة بشأن موعد سداد ضريبة الدخل

هيئة الزكاة
هيئة الزكاة
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أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك موعد سداد ضريبة الدخل وفقا للائحة التنفيذية لنظام الضريبة.
جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، على سؤال مستفيد قال فيه : "هل السداد أول ١٠ أيام من الشهر التالي؟ يعني المفروض قبل نهاية يوم ١٠ فبراير وليس ١١ أم لا؟".اضافة اعلان

موعد دفع ضريبة الدخل

وأجابت الهيئة، بقولها: "وفقاً للمادة السابعة و الخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، عند انتهاء الموعد النظامي لتقديم الإقرار خلال الإجازة الرسمية، يكون الإقرار مقبولاً إذا سلم وتم السداد بموجبه في أول يوم عمل يلي الإجازة".
كذلك حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنواع الغرامات غير المشمولة بمبادرة الإعفاء، التي تنتهي في 30 من يونيو القادم 2024م.

أنواع الضرائب المشمولة في المبادرة

ضريبة القيمة المضافة.
ضريبة الدخل.
ضريبة الاستقطاع.
ضريبة التصرفات العقارية.
ضريبة السلع الانتقائية.

غرامات لا تشملها مبادرة الإعفاء

- الغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة من 1 يونيو 2022م.
- الغرامــات المترتبة على مخالفات التهــرب الضريبـي. ومنها غرامات:
. التأخر في السداد وتقديم الإقرار 
. التأخر في التسجيل
. تعديل الإقرارات
. الفحص الميداني
- الغرامات المرتبطة بإقرارات مستحقة السداد بعد 31 مايو 2023.

شروط الاستفادة من المبادرة من غرامة التأخر 

فيما يلي شروط الاستفادة من المبادرة من غرامة التأخر في التسجيل بالأنظمة الضريبية:
.1 التسجيل لدى الهيئة.
.2 تقديم كافة الإقرارات واجبة التقديم.
.3 سداد كامل أصل دين الضريبة المستحقة الناتج عن القرارات المقدمة، أو التقدم بطلب التقسيط للهيئة، والالتزام بخطة التقسيط المعتمدة. وذلك خلال الفترة من تاريخ 1 من يونيو 2022م حتى انتهاء المبادرة في 30 يونيو 2024م.
يعفى المكلف من غرامات التأخر بتقديم الإقرار واجب التقديم للهيئة قبل تاريخ 1 من يناير 2024م على كافة الأنظمة الضريبية، وفق الشروط الأتيــة:
.1 تقديم الإقرارات غير المقدمة.
.2 سداد كامل أصل دين الضريبة المرتبط بالغرامة الناتجة عن التأخر في السداد، أو التقدم بطلب التقسيط للهيئة، والالتزام بخطة التقسيط المعتمدة، وذلك خلال الفترة من تاريخ 1 يونيو 2022م حتى انتهاء المبادرة في 30 من يونيو 2024م.

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