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الخضيري يقدم وصفة ذهبية وتدابير فعالة لعلاج تساقط الشعر

تساقط الشعر
مشكلة تساقط الشعر يعاني منها الرجال
أ أ
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يعاني بعض الرجال من مشكلة تساقط الشعر، التي تتعدد أسبابها، لكنها في كل الأحوال تترك تأثيرًا سلبيًا على نفسيتهم. 

العوامل المؤدية إلى تساقط الشعر وطرق العلاج 

وحدد الدكتور فهد الخضيري، عالم أبحاث المسرطنات، في منشور عبر حسابه في منصة "إكس"، العوامل المؤدية إلى تساقط الشعر وطرق العلاج. 
وقال إن "تساقط الشعر قد يكون نقص فيتامينات؟ أو مرض فطري بفروة الرأس؟ أو مشاكل صحية جلدية، والغالب لا يكفي شامبو أو زيت؛ لأن الزيت والشامبو تمر عليه مرور الكرام لأنها سطحية".
وأوضح أن "العلاج الناجح يجب أن يكون من داخل الفروة (البصيلات) وعلاجها: تغذية جيدة؟ أو فيتامينات تقوي ضعفها؟ أو حالتها الدهنية (تحتاج شامبو)؟ أو سوء التغذية؟ أو مرض مناعي؟ أو القلق والتوتر؟ والحالة النفسية السيئة؟ أو ارتفاع الضغط؟ أو إصابة فطرية؟".

الانخداع بدعايات الزيوت والشامبوهات

وحذر الخضيري قائلاً: "فلا تنخدع ببعض دعايات الزيوت والشامبوهات بدعوى أنها علاج سحري لكل أنواع تساقط الشعر، فهذا مستحيل أن تجتمع كل النواقص في شامبوهات أو زيت سطحي".


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