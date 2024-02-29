طريقة تسجيل الزوجة الثانية في حساب المواطن للحصول على الدعم

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كشف حساب المواطن عن كيفية تسجيل الزوجة الثانية في برنامج الدعم.

جاء ذلك ردًا على استفسار من زوجة ثانية تقول إن لديها ابنة وزوجها يحصل على الدعم مع زوجته الأولى وأولادهما 2080 ريالاً، دون أن تحصل هي وابنتها على شيء، وتسـأل عن كيفية التسجيل مستقلة أو مع زوجها، علمًا بأن زوجها ليس لديه وظيفة؟

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيس في الحالات التالية (متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة".

وأضاف: "وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة".

وعليكم السلام، بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وارفاق المستندات المطلوبة لاثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم اضافتها كتابع مع رب الاسرة. — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 28, 2024

خطوات التسجيل في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن

