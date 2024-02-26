أخبار السعودية.. رواتب الموظفين بالقطاع الحكومي ونتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الاثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
غدًا صرف رواتب الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي
من المنتظر أن تُودع رواتب الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي في حساباتهم غدًا الثلاثاء، 27 من فبراير 2024.
تنبيه من "التعليم" بشأن إعلان نتيجة حركة النقل الخارجي
بعد تداول هاشتاق "حركة النقل الخارجي" على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يترقب المعلمون والمعلمات في مختلف مناطق المملكة، الإعلان عن نتيجة حركة النقل الخارجي لهذا العام.
تحذير لـ"الزكاة والضريبة" من هذه الغرامات الكبيرة.. تعرف على السبب
في الوقت الذي دعت فيه جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية"، حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنواع الغرامات غير المشمولة بالمبادرة، التي تنتهي في 30 من يونيو القادم 2024م.
قبل الشراء لرمضان.. تعرف على أفضل أنواع التمور بالمملكة وأسعارها
تحتل صناعة التمور في المملكة، مكانة مميزة، فهي تتميز بإنتاج أجود أنواع التمور في العالم، والتي تشكل جزءًا من هويتها وحضارتها، ولا يكاد يخلو بيت من بيوتها من تواجد التمور بكافة أنواعها وأشكالها.
حقيقة ارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان في منطقة عسير
كشف الدكتور سعيد الشهراني، أستاذ علم الوبائيات والإحصاء الحيوي بجامعة الملك خالد، عن حقيقة ما يتردد عن ارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان في منطقة عسير.
انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم.. 31 بمكة و6 في طريف
أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
مزايا تنافسية.. الموارد البشرية تطرح وظائف شاغرة في مختلف المناطق
أعلنت وزارة الموارد البشرية، عن توفر 29 وظيفة متنوعة في مناطق المملكة لحملة كافة المؤهلات.
بشرى لهؤلاء.. أسهل طريقة للتقديم على وظائف قوات الدفاع الجوي الملكي
كشفت قوات الدفاع الجوي الملكي، عن أماكن وموعد وطريقة التقديم في عدد من الوظائف على عقد التشغيل والصيانة للخريجين على برنامج تشغيل وصيانة العربات لقوات الدفاع الجوي، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
جامعة الإمام تعلن عن إتاحة البرامج المجانية في مرحلة الدراسات العليا
أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن إتاحة البرامج المجانية في مرحلة الدراسات العليا (الدبلوم العالي، الماجستير، الدكتوراه) للعام الجامعي 1446هـ، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.