تصريحات جديدة مفاجئة عن "البدون".. ماذا قال وزير الداخلية الكويتي؟

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في تصريحات جديدة أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالإنابة في الكويت الشيخ فهد اليوسف أن الوقت قد حان لإعداد التصورات ووضع أفضل الحلول والآليات لحل في قضية البدون.



قضية البدون في الكويت:

إجراء انتخابات مجلس الأمة 2024:

وأوضح الشيخ فهد اليوسف أنها تكبر مع مرور الوقت وتتشعب، وليس منطقياً تركها بلا حلول جذرية.وعن اجتماعه مع رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة بيّن أنه لا يوجد أحد ولد "بدون" ومن يُظهر أوراقه الثبوتية سيعيش في الكويت بكرامة وستوفر له جميع الحقوق.وتابع قائلاً: جميع الحقوق مصونة ومكفولة للجميع في دولة القانون والمؤسسات.وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف بحث ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة سبل تعزيز التنسيق بين الجهاز ومختلف أجهزة الدولة ذات الصلة في إطار المعالجة الشاملة لقضية المقيمين بصورة غير قانونية.وأوضح الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أن الفضالة قدم خلال الاجتماع عرضا تفصيليا مدعما بالأدلة والإحصاءات حول جهود الجهاز المركزي في معالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية.كما شدد اليوسف على اتخاذ كل الاستعدادات والإجراءات الأمنية لإنجاح العملية الانتخابية وتمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري بكل يسر.وبحسب ما ذكرته "القبس" الكويتية، فإن وزارة الداخلية ستواجه ظاهرة الفرعيات وشراء الأصوات بكل حزم، وسنكون يقظين لرصدها ومحاسبة من يتجاوز القانون بلا أي تهاون.كما أن الوزارة ستطبق القانون بكل حزم على الجميع، وستلاحق المخالفين كما حدث في كل انتخابات سابقة، فالقانون يطبق على الجميع، ولن نسمح بأي تجاوزات أو مخالفات تعكر صفو العملية الانتخابية.وذكر اليوسف أن وزارة الداخلية أعدت خطة متكاملة، استعداداً لانتخابات مجلس الأمة 2024 والمقررة 4 أبريل المقبل.