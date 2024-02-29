الخميس، 19 شعبان 1445 ، 29 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تصريحات جديدة مفاجئة عن "البدون".. ماذا قال وزير الداخلية الكويتي؟

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالإنابة في الكويت الشيخ فهد اليوسف
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

في تصريحات جديدة أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالإنابة في الكويت الشيخ فهد اليوسف أن الوقت قد حان لإعداد التصورات ووضع أفضل الحلول والآليات لحل في قضية البدون.اضافة اعلان

قضية البدون في الكويت:


 وأوضح الشيخ فهد اليوسف أنها تكبر مع مرور الوقت وتتشعب، وليس منطقياً تركها بلا حلول جذرية.
وعن اجتماعه مع رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة بيّن أنه لا يوجد أحد ولد "بدون" ومن يُظهر أوراقه الثبوتية سيعيش في الكويت بكرامة وستوفر له جميع الحقوق.
وتابع قائلاً: جميع الحقوق مصونة ومكفولة للجميع في دولة القانون والمؤسسات.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف بحث ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة سبل تعزيز التنسيق بين الجهاز ومختلف أجهزة الدولة ذات الصلة في إطار المعالجة الشاملة لقضية المقيمين بصورة غير قانونية.
وأوضح الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أن الفضالة قدم خلال الاجتماع عرضا تفصيليا مدعما بالأدلة والإحصاءات حول جهود الجهاز المركزي في معالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية.

إجراء انتخابات مجلس الأمة 2024:


كما شدد اليوسف على اتخاذ كل الاستعدادات والإجراءات الأمنية لإنجاح العملية الانتخابية وتمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري بكل يسر.
وبحسب ما ذكرته "القبس" الكويتية، فإن وزارة الداخلية ستواجه ظاهرة الفرعيات وشراء الأصوات بكل حزم، وسنكون يقظين لرصدها ومحاسبة من يتجاوز القانون بلا أي تهاون.
كما أن الوزارة ستطبق القانون بكل حزم على الجميع، وستلاحق المخالفين كما حدث في كل انتخابات سابقة، فالقانون يطبق على الجميع، ولن نسمح بأي تجاوزات أو مخالفات تعكر صفو العملية الانتخابية.
وذكر اليوسف أن وزارة الداخلية أعدت خطة متكاملة، استعداداً لانتخابات مجلس الأمة 2024 والمقررة 4 أبريل المقبل.

اقرأ أيضا

عاجل.. التأمينات تحدد موعد صرف الدفعة الجديدة من دعم ساند

طرح وحدات صندوق جامعة الملك خالد الوقفي للمساهمة

الدفاع المدني بجدة يخمد حريقًا في مستودع

"مرور الشمالية": ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في عرعر

أساء لشريحة من المجتمع بعبارات خادشة.. شرطة الرياض تطيح بمقيم وتكشف جنسيته

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook