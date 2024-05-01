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الدفاع المدني ينقذ 3 أشخاص احتجزوا في شعيب بمحافظة الشماسية

الدفاع المدني
الدفاع المدني
أ أ
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باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة الشماسية إنقاذ 3 أشخاص احتجزوا في شعيب، دون وقوع أي إصابات ولله الحمد.

وفي وقت سابق، أصدر المركز، الوطني للأرصاد إنذارا باللون الأحمر لأهالي منطقتي الرياض والحدود الشمالية، بشأن حالة الطقس خلال الساعات القادمة بمشيئة الله.اضافة اعلان

أمطار غزيرة وسيول وبرد

وتوقع المركز، هطول أمطار غزيرة وسيول وبرد وصواعق رعدية ورياح نشطة تستمر حتى الساعة الـ 11 من مساء اليوم الأربعاء.
وفي التفاصيل، نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الرياض مصحوبة بتأثيرات تشمل رياحًا شديدة السرعة وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية.
 وبحسب توقعات " الأرصاد " تستمر الحالة المطرية - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 11 مساء الأربعاء على العاصمة الرياض ومحافظات الدرعية، والخرج، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، والحريق، القويعية، والمجمعة، والزلفي، وثادق، وشقراء.
 كما تشمل ضرما، والغاط، وعفيف، والدوادمي، وحريملاء، والدلم، ومرات، والأفلاج، ووادي الدواسر، والسليل.
 وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

أمطار على الرياض

هذا وهطلت مساء أمس، أمطار غزيرة على العاصمة الرياض، شملت تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية، وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد استمرار الحالة المطرية حتى يوم الأربعاء.
 جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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