عاجل.. طريقة معرفة شروط الاستحقاق للدعم السكني

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حدد برنامج سكني، طريقة وآلية معرفة شروط الاستحقاق للدعم السكني لكافة المواطنين.

جاء ذلك في رد من سكني عبر حساب العناية بالمستفيدين في منصة إكس، على استفسار بشأن آلية معرفة استحقاق الدعم السكني.



معرفة شروط استحقاق الدعم



شروط الحصول على الدعم السكني



التسجيل في الدعم السكني

