عاجل.. وظائف التعليم أهمها.. 6 جهات كبرى تبدأ التقديم على فرص العمل بها الأسبوع المقبل

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في تخصصات متعددة، أعلنت 6 جهات كبرى عن آلاف الوظائف وفرص العمل للخريجين في جهات مختلفة من المملكة.
آلاف
الوظائف الشاغرة في العديد من التخصصاتووفق
الحساب الرسمي لموقع "وظيفة.كوم" فقد تم الإعلان عن وظائف حكومية وتوظيف
مباشر، التي يمكن التقديم عليها الأسبوع المقبل، وعلى الباحثين عن العمل والخريجين
ضرورة الاطلاع على أهم الوظائف الحكومية، على هذا النحو:
1 -
وزارة التعليم "12.519 وظيفة تعليمية"وتتمثل
متطلبات التقديم على الوظائف التعليمية في حصول المتقدم على الشهادة الجامعية "البكالوريوس"
كحد أدنى في مجال التخصص، ومعادلة الشهادة الجامعية الصادرة من الجامعات خارج
المملكة من وزارة التعليم، إضافةً إلى تحقيق المعايير المهنية والشروط المطلوبة
بمزاولة مهنة التعليم، وانطباق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية على المتقدمين.
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2 -
هيئة السوق المالية "برنامج التوظيف"كما
أعلنت هيئة السوق المالية عن فتح باب التسجيل للرجال والنساء في برنامج تأهيل
الخريجين المتفوقين "الدفعة الثالثة عشر".
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3 - أكاديمية صدى "تدريب منتهي بالتوظيف"وقالت
أكاديمية الحفر العربية "صدى" التابعة لشركة أرامكو في محافظة بقيق والمتخصصة في مجال حفر وصيانة آبار
النفط والغاز، إنها فتحت باب التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف في مدينة
الباحة لحملة الثانوية فأعلى:
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4 -
القوات الجوية "وظائف مدنية على سلم الموظفين العام"وفتحت
وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية الملكية، باب التقديم وتدعو الخريجين الحاصلين
على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل وظائف مدنية من المرتبة "السادسة"
وحتى "الثامنة" والمشمولة بسلم الموظفين العام على النحو التالي.
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5 -
جامعة الملك عبدالعزيز "179 وظيفة للجنسين"وطرحت
جامعة الملك عبدالعزيز عدد 179 وظيفة أكاديمية بمسمى "معلم ممارس" بمعهد
اللغة الإنجليزية وترغب في إشغالها بمواطنين عن طريق المسابقة الوظيفية.
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6 -
الصندوق الصناعي "توظيف لكافة
التخصصات"وكشف
صندوق التنمية الصناعية عن فتح باب التقديم في برامج تطوير الخريجين "برامج
نخب للعام 2024م" المنتهي بالتوظيف لخريجي البكالوريوس والماجستير في جميع
التخصصات
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