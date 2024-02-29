عاجل.. وظائف التعليم أهمها.. 6 جهات كبرى تبدأ التقديم على فرص العمل بها الأسبوع المقبل

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في تخصصات متعددة، أعلنت 6 جهات كبرى عن آلاف الوظائف وفرص العمل للخريجين في جهات مختلفة من المملكة.





آلاف الوظائف الشاغرة في العديد من التخصصات



1 - وزارة التعليم "12.519 وظيفة تعليمية"



2 - هيئة السوق المالية "برنامج التوظيف"



3 - أكاديمية صدى "تدريب منتهي بالتوظيف"



4 - القوات الجوية "وظائف مدنية على سلم الموظفين العام"



5 - جامعة الملك عبدالعزيز "179 وظيفة للجنسين"



6 - الصندوق الصناعي "توظيف لكافة التخصصات"



طريقة التقديم على آلاف الوظائف

