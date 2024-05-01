مواقيت الصلاة الأربعاء 22 شوال .. أهالي هذه المنطقة آخر من يصلون الفجر

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تقدم صحيفة “تواصل”،
لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 22 شوال 1445
هجرية، الموافق 1 مايو 2024م.
مواقيت
الصلاة ليوم الأربعاء 22 شوال 1445هـويؤذن لصلاة
الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:36 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة
7:42.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:25 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:39 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 22 شوال 1445هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:28
المدينة – 4:22
الرياض – 3:54
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:18
المدينة – 12:19
الرياض – 11:51
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:39
المدينة – 3:46
الرياض – 3:18
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:47
المدينة – 6:52
الرياض – 6:24
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:17
المدينة – 8:22
الرياض – 8:54