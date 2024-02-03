السبت، 22 رجب 1445 ، 03 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أهم 10.. موعد صرف حساب المواطن وعقوبة التسجيل في الضمان الاجتماعي بطرق غير مشروعة

أهم 10
أهم 10
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
اضافة اعلان
هاتفيًا.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي الأوضاع في غزة
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد أنتوني بلينكن.

صرف دفعة فبراير من حساب المواطن في هذا الموعد
حدد حساب المواطن، موعد صرف الدفعة 75 - لشهر فبراير للمستفيدين المؤهلين الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية.

"الموارد" تحدد عقوبة التسجيل في الضمان الاجتماعي بطرق غير مشروعة
حذّرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية والحصول على معاش الضمان الاجتماعي بغير حق.

شرطة جازان تتحرك للقبض على 6 أشخاص.. فعلوا هذا الأمر
أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان أنها تمكنت من القبض على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

خطيب المسجد الحرام: احذروا استخدام جوارحكم فيما يوجب سخط الله وعقوبته (فيديو)
حث خطيب المسجد الحرام، الشيخ أسامة خياط على تجنب ركوب الخطايا بالحواس والجوارح التي وهبها الله لعباده.

كيف تستخرج بدل فاقد أو تالف لشهادتك الدراسية؟.. إليك الخطوات
تتيح وزارة التعليم، إمكانية إصدار الشهادات الدراسية ( بدل مفقود/ تالف) لطلاب التعليم العام، عبر بوابة نتايجي.

خطوات وشروط الحصول على تمويل الأسرة بنحو 100 ألف ريال
يتيح بنك التنمية الاجتماعية، تقديم تمويل للأسرة ذات الدخل المحدود لمساعدتها على تحمل تكاليف وأعباء الحياة، والذي يصل إلى 100 ألف ريال عند عدم الاستفادة من أحد منتجات التمويل الاجتماعي سابقًا.

"يونسيف": 17 ألف طفل في غزة انفصل عن والديه وذويه
أكدت منظمة اليونيسيف أن أكثر من 17 ألف طفل في غزة انفصل عن والديه وذويه، وأن لكل طفل منهم قصة مفجعة من الحزن والخسارة، ويتعين على كل منهم التأقلم مع هذا الواقع الجديد المروع.

استشاري: 50% من شباب المملكة معرضون للإصابة بهذا المرض القاتل (فيديو)
حذر الدكتور عبد الله شرف، استشاري أمراض القلب والقسطرة في مدينة الملك سعود الطبية من ارتفاع نسبة الإصابة والوفيات في المملكة جراء تصلب الشرايين، نتيجة لنمط الحياة غير الصحي.  

5 علامات لمرضى السكري يمكن اكتشافها في القدمين

الشعور بالعطش الشديد، والذهاب إلى الحمام أكثر من المعتاد، خاصة في الليل، ليس من العلامات الوحيدة لمرض السكري. فقد تخفي القدمان بعض العلامات "المنبهة"، وفقًا لطبيبة. 

هل هناك أطعمة تتناسب مع فصيلة دم معينة دون الآخرى؟

كشف مختص بالتدريب الرياضي والتثقيف الغذائي، أنه لا يوجد أي دليل علمي يربط بين فصيلة الدم وأي نوع من الغذاء، وكل ما يقال عن هذا الأمر خرافات.
 

















اقرأ أيضا

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار وضباب وشبورة على هذه المناطق لـ 10 صباحًا

السبت 22 رجب.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

"المسند" يُبشر سكان الرياض حول درجات الحرارة في فبراير

بعد تطبيقها إلزاميًا.. فوائد التأمين على عقود العمالة المنزلية بالمملكة

شرطة جازان تتحرك للقبض على 6 أشخاص.. فعلوا هذا الأمر

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الضمان الاجتماعي المطور 2:41 م الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. "الموارد" تحدد عقوبة التسجيل في الضمان الاجتماعي بطرق غير مشروعة

أخبار السعودية 5:03 م الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. أخبار السعودية.. شروط التأمين على عقود العمالة المنزلية و أمطار ورياح على هذه المناطق

مكتب الإستقدام - مساند - العمالة المنزلية 2:59 م الخميس، 01 فبراير 2024

شروط التأمين على عقود العمالة المنزلية في أول يوم سريان للخدمة

مساند العمالة المنزلية 10:15 ص الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. سريان خدمة  التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة عبر منصة مساند اليوم

اقرأ أيضا

6ع6فع6ع
9:34 م الجمعة، 02 فبراير 2024

ضيوف خادم الحرمين من البوسنة: المملكة تُقدّم تسهيلات كبيرة وخدمات جليلة عبر التاريخ

جامعة الحدود الشمالية
9:19 م الجمعة، 02 فبراير 2024

جامعة الحدود الشمالية تُعلن موعد التسجيل للفصل الدراسي الثالث للعام الجامعي 1445

6766
8:39 م الجمعة، 02 فبراير 2024

شاهد.. ضباب الصمان الكثيف يُغطي محمية الملك عبدالعزيز

544444444444444444
8:08 م الجمعة، 02 فبراير 2024

بيان لـ "الدفاع المدني" بشأن مخالف يمني سقط من جبل في جازان

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أهم 10
1:56 ص السبت، 03 فبراير 2024

أهم 10.. موعد صرف حساب المواطن وعقوبة التسجيل في الضمان الاجتماعي بطرق غير مشروعة

ضباب
12:09 ص السبت، 03 فبراير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار وضباب وشبورة على هذه المناطق لـ 10 صباحًا

57567
12:05 ص السبت، 03 فبراير 2024

السبت 22 رجب.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

زيوت نباتية
11:05 م الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. مسؤول بالصحة العالمية يكشف مفاجأة عن الزيوت المستخدمة بالمملكة

وزارة التعليم - صورة رسمية
10:05 م الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. كيف تستخرج بدل فاقد أو تالف لشهادتك الدراسية؟.. إليك الخطوات

الراتب
9:01 م الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. خطوات وشروط الحصول على تمويل الأسرة بنحو 100 ألف ريال