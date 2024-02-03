أهم 10.. موعد صرف حساب المواطن وعقوبة التسجيل في الضمان الاجتماعي بطرق غير مشروعة

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

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هاتفيًا.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي الأوضاع في غزة

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد أنتوني بلينكن.



صرف دفعة فبراير من حساب المواطن في هذا الموعد

حدد حساب المواطن، موعد صرف الدفعة 75 - لشهر فبراير للمستفيدين المؤهلين الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية.



"الموارد" تحدد عقوبة التسجيل في الضمان الاجتماعي بطرق غير مشروعة

حذّرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية والحصول على معاش الضمان الاجتماعي بغير حق.



شرطة جازان تتحرك للقبض على 6 أشخاص.. فعلوا هذا الأمر

أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان أنها تمكنت من القبض على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.



خطيب المسجد الحرام: احذروا استخدام جوارحكم فيما يوجب سخط الله وعقوبته (فيديو)

حث خطيب المسجد الحرام، الشيخ أسامة خياط على تجنب ركوب الخطايا بالحواس والجوارح التي وهبها الله لعباده.



كيف تستخرج بدل فاقد أو تالف لشهادتك الدراسية؟.. إليك الخطوات

تتيح وزارة التعليم، إمكانية إصدار الشهادات الدراسية ( بدل مفقود/ تالف) لطلاب التعليم العام، عبر بوابة نتايجي.



خطوات وشروط الحصول على تمويل الأسرة بنحو 100 ألف ريال

يتيح بنك التنمية الاجتماعية، تقديم تمويل للأسرة ذات الدخل المحدود لمساعدتها على تحمل تكاليف وأعباء الحياة، والذي يصل إلى 100 ألف ريال عند عدم الاستفادة من أحد منتجات التمويل الاجتماعي سابقًا.



"يونسيف": 17 ألف طفل في غزة انفصل عن والديه وذويه

أكدت منظمة اليونيسيف أن أكثر من 17 ألف طفل في غزة انفصل عن والديه وذويه، وأن لكل طفل منهم قصة مفجعة من الحزن والخسارة، ويتعين على كل منهم التأقلم مع هذا الواقع الجديد المروع.



استشاري: 50% من شباب المملكة معرضون للإصابة بهذا المرض القاتل (فيديو)

حذر الدكتور عبد الله شرف، استشاري أمراض القلب والقسطرة في مدينة الملك سعود الطبية من ارتفاع نسبة الإصابة والوفيات في المملكة جراء تصلب الشرايين، نتيجة لنمط الحياة غير الصحي.



5 علامات لمرضى السكري يمكن اكتشافها في القدمين



الشعور بالعطش الشديد، والذهاب إلى الحمام أكثر من المعتاد، خاصة في الليل، ليس من العلامات الوحيدة لمرض السكري. فقد تخفي القدمان بعض العلامات "المنبهة"، وفقًا لطبيبة.



هل هناك أطعمة تتناسب مع فصيلة دم معينة دون الآخرى؟



كشف مختص بالتدريب الرياضي والتثقيف الغذائي، أنه لا يوجد أي دليل علمي يربط بين فصيلة الدم وأي نوع من الغذاء، وكل ما يقال عن هذا الأمر خرافات.





































