الأحد، 11 ذو القعدة 1445 ، 19 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

قبل بداية فصل الصيف.. هذه المدينة تسجل 18 درجة مئوية بالمملكة

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف
درجة الحرارة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية قبل بداية فصل الصيف أدنى درجات الحرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة بـ 18 درجة مئوية.
 وأوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني, أنه وقبل بداية الصيف سجّلت مدن سعودية 45 درجة مئوية في الظل "منى، ينبع" بينما سجلت محافظة طريف أدناها بـ 18 درجة مئوية، وأخرى ممطرة، مبيناً أن هذا التنوع المناخي الفريد يعكس الواقع الجغرافي للمملكة.اضافة اعلان
ميزة التنوع المناخي في مدن المملكة:
وأضاف أن التنوع الجغرافي للمملكة يسهم في تغير المناخ والطقس على مناطقها, حيث يمكن رصد ظواهر جوية مختلفة ما بين أمطار وانخفاض وارتفاع في درجات الحرارة على مناطق مختلفة.
ونوه أن هذه الميزة تعطي فرصاً إيجابية للاستفادة من الطقس خاصة مع دخول فصل الصيف الحار, مما يمكن الاستفادة من المناطق المعتدلة والممطرة خاصة المصايف وكذلك سواحل شمال المملكة في الجوانب السياحية والترفيهية.
 وكان المركز الوطني للأرصاد قد أشار إلى أن الأول من شهر يونيو المقبل يشهد بداية دخول فصل الصيف, وسط مؤشرات لارتفاع درجات الحرارة على المنطقتين الشرقية والوسطى, مع توقعات بهطول أمطار أعلى من المعدل على مصايف المملكة.
 وتشير المؤشرات الأولية إلى أجواء شديدة الحرارة -بمشيئة الله-, مع إصدار المركز التقرير التفصيلي للملامح المناخية لفصل الصيف قريباً إن شاء الله.

اقرأ أيضا

عاجل.. أهم 10.. ضبط المتحرش بامرأة في المدينة وتوضيح مهم من حساب المواطن وبشرى من المرور

بعد وصول درجة الحرارة 45 مئوية.. الوطني للأرصاد يكشف التنوع المناخي لمدن المملكة

عاجل.. وزارة الحج توضح حقيقة السماح لحاملي تأشيرة العمرة بأداء الحج

بيان من غرفة جازان بشأن تزايد أعداد المراجعين لاستخراج التأشيرة الدولية

عاجل.. لمدة 5 أيام.. توقعات بأمطار غزيرة على 9 محافظات بالباحة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مواقيت الصلاة 1:04 ص الإثنين، 06 مايو 2024

الإثنين 27 شوال .. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

وزير الخارجية السعودي 0 فيصل 12:39 م السبت، 04 مايو 2024

نيابة عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في مؤتمر القمة الإسلامي

وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز 12:43 ص السبت، 04 مايو 2024

تعاون مشترك بين المملكة وأذربيجان في أسواق البترول ومجال الطاقة

الأمطار 1:51 ص الجمعة، 03 مايو 2024

الشرقية تتصدر.. 136 محطة تسجل هطول الأمطار في 11 منطقة بالمملكة