قبل بداية فصل الصيف.. هذه المدينة تسجل 18 درجة مئوية بالمملكة

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سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية قبل بداية فصل الصيف أدنى درجات الحرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة بـ 18 درجة مئوية.

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني, أنه وقبل بداية الصيف سجّلت مدن سعودية 45 درجة مئوية في الظل "منى، ينبع" بينما سجلت محافظة طريف أدناها بـ 18 درجة مئوية، وأخرى ممطرة، مبيناً أن هذا التنوع المناخي الفريد يعكس الواقع الجغرافي للمملكة.

ميزة التنوع المناخي في مدن المملكة:

وأضاف أن التنوع الجغرافي للمملكة يسهم في تغير المناخ والطقس على مناطقها, حيث يمكن رصد ظواهر جوية مختلفة ما بين أمطار وانخفاض وارتفاع في درجات الحرارة على مناطق مختلفة.

ونوه أن هذه الميزة تعطي فرصاً إيجابية للاستفادة من الطقس خاصة مع دخول فصل الصيف الحار, مما يمكن الاستفادة من المناطق المعتدلة والممطرة خاصة المصايف وكذلك سواحل شمال المملكة في الجوانب السياحية والترفيهية.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أشار إلى أن الأول من شهر يونيو المقبل يشهد بداية دخول فصل الصيف, وسط مؤشرات لارتفاع درجات الحرارة على المنطقتين الشرقية والوسطى, مع توقعات بهطول أمطار أعلى من المعدل على مصايف المملكة.

وتشير المؤشرات الأولية إلى أجواء شديدة الحرارة -بمشيئة الله-, مع إصدار المركز التقرير التفصيلي للملامح المناخية لفصل الصيف قريباً إن شاء الله.

