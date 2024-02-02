عاجل.. خطوات وشروط الحصول على تمويل الأسرة بنحو 100 ألف ريال

أ أ





يتيح بنك التنمية الاجتماعية، تقديم تمويل للأسرة ذات الدخل المحدود لمساعدتها على تحمل تكاليف وأعباء الحياة، والذي يصل إلى 100 ألف ريال عند عدم الاستفادة من أحد منتجات التمويل الاجتماعي سابقًا. اضافة اعلان





تمويل الأسرة



الشروط العامة لتمويل الأسرة



شروط احتساب عدد أفراد الأسرة:



حدود التمويل:



المستفيدون الذين تجاوزت أعمارهم 60 سنة:



مدة تمويل تصل إلى 4 سنوات.طريقة السداد بشكل شهري.بدون رسوم إدارية.الإعفاء في حالة الوفاة أو العجز الكلي لاسمح الله حسب الشروط الخاصة ببوليصة التأمينأن لا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة.أن لا يزيد الدخل الشهري عن 14,500 ريال.ان لا يقل عدد افراد الاسرة عن فردين.أن لا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ (3000) ريال ويتم احتساب نصيب الفرد بتقسيم الدخل الشهري لرب الاسرة على عدد أفراد الاسرة.يحق للرجل التقدم بطلب تمويل أسرة إذا كان متزوج وإذا كان أرمل او مطلق ويشترط ان يعول طفلاً فأكثر.يحق للمرأة التقدم بطلب تمويل أسرة إذا كانت مطلقة او ارملة او الزوجة المهجورة ويشترط ان تعول طفلاً فأكثر.ان لا يقل عمر طالبة القرض الزوجة المهجورة عن (30) ثلاثون سنة، وأن لا يقل عمر أصغر أبنائها عن سنة واحدة حسب التاريخ الميلادي.يتم احتساب الابن إذا لم يتجاوز عمره الرابعة والعشرين مالم يكن موظفًا أو متزوجًا.يتم احتساب البنت ما لم تكن موظفة أو متزوجة دون اعتبار لعمرها.يتم احتساب الأبناء من الأشخاص ذوي الإعاقة دون اعتبار للعمر إذا كانوا غير متزوجين وليسوا موظفين.يتم احتساب قيمة التمويل المتاح للمستفيد بناء على محددين حسب الحالة الوظيفية:الموظفين (العملاء الذين لديهم دخل)، يتم الاحتساب بناء على نصيب الفرد من دخل رب الاسرة.غير الموظفين (العملاء الذين ليس لديهم دخل) يتم الاحتساب بناء على عدد أفراد الأسرة.ويكون التمويل المتاح وفقًا للجدول التالي:الفئة العمرية أكبر من 60 سنة واقل من 65 سنة، يكون الحد الأعلى للتمويل 30 ألف ريا.أما في حال كان عمر المستفيد أكبر من 65 سنة واقل من 70 سنة، يكون الحد الاعلى للتمويل 18 ألف ريال.