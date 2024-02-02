عاجل.. صرف دفعة فبراير من حساب المواطن في هذا الموعد



حدد حساب المواطن، موعد صرف الدفعة 75 - لشهر فبراير للمستفيدين المؤهلين الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية.





اهلابك ،يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، وسيتم صرف الدعم للدفعة 75 يوم الأحد بتاريخ "11 فبراير" ، نسعد بخدمتك