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5 علامات لمرضى السكري يمكن اكتشافها في القدمين

القدم
القدم قد تكون مؤشرًا على الإصابة بالسكري
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الشعور بالعطش الشديد، والذهاب إلى الحمام أكثر من المعتاد، خاصة في الليل، ليس من العلامات الوحيدة لمرض السكري. فقد تخفي القدمان بعض العلامات "المنبهة"، وفقًا لطبيبة. اضافة اعلان
وأبرزت الدكتورة فايشنافي باوا ، أخصائية طب الأقدام، في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" العلامات التحذيرية الخمس لمرض السكري في القدمين، وتشمل وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس":

1.التنميل والوخز

المعروف رسميًا باسم الاعتلال العصبي، يحدث التنميل والوخز في أصابع القدمين نتيجة لارتفاع مستويات السكر في الدم.
وقالت الطبيبة: "(ارتفاع مستويات السكر في الدم) يمكن أن يؤدي إلى تلف الأعصاب في القدمين، مما يتسبب في الشعور بالخدر والوخز في القدمين.
"قد تشعر أيضًا بإحساس حارق وأحاسيس غريبة في القدمين وكأنك ترتدي زوجًا من الجوارب، في حين أنك في الواقع لا ترتديه"، وفق قولها.
وأشارت إلى أن أعراض الاعتلال العصبي يمكن أن تبدأ في مرحلة ما قبل الإصابة بالسكري، مما يجعل التنميل والوخز علامة مبكرة يمكن اكتشافها.

2. التورم


علامة أخرى يمكن أن تلاحظها هي تورم القدمين "أكثر من المعتاد". 
قالت الطبيبة: "يميل الأشخاص المصابون بالسكري إلى الإصابة بالقصور الوريدي. هذه في الواقع حالة لا تكون فيها الأوردة فعالة في دفع الدم إلى القلب، ونتيجة لذلك، قد تلاحظ زيادة في التورم في الساقين لم تشعر به من قبل".

3. جفاف الجلد

يمكن أن يكون الجلد الذي يجف أكثر علامة منذرة بمرض السكر في الدم. وقالت الدكتورة باوا: "أحد آثار مرض السكري هو الاعتلال العصبي اللاإرادي الذي يحد في الواقع من الرطوبة في الجلد. إذا لاحظت أن قدميك تتشققان أو تجفان أكثر من المعتاد، فسوف تحتاج إلى التحدث إلى طبيبك حول هذا الأمر وإجراء اختبار لمرض السكري".

4. التشنج

يمكن أن يؤدي مرض السكري أيضًا إلى الإصابة بأمراض الأوعية الدموية الطرفية في الساقين، مما يؤدي إلى تشنجات عضلية.
قالت الطبيبة: "يحدث هذا بشكل أساسي عندما لا يصل تدفق الدم الكافي إلى القدمين".

5. صعوبة التئام الجروح

العلامة الأخيرة التي دعت الطبيبة إلى الانتباه لها هي الجروح والبثور والقروح التي تستغرق وقتًا طويلاً للشفاء.
وقالت: "هذا لأنه في مرض السكري عندما ترتفع نسبة السكر في الدم، فإن ذلك يوقف قدرة الجسم على التئام هذه الجروح بسرعة وفعالية".
وأوصت أخصائية طب الأقدام بالتحدث إلى الطبيب إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض.

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