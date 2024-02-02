عاجل.. كيف تستخرج بدل فاقد أو تالف لشهادتك الدراسية؟.. إليك الخطوات

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تتيح وزارة التعليم، إمكانية إصدار الشهادات الدراسية ( بدل مفقود/ تالف) لطلاب التعليم العام، عبر بوابة نتايجي.
خطوات استخراج شهادة دراسية عبر بوابة نتايجي 1- الدخول على بوابة نتائجي من خلال الرابط التالي ( من هنا).
2- اختيار الأيقونة حسب نوع الطلب: طلب شهادة بدل تالف أو مفقود،تعديل بيانات الشهادة،معادلة شهادة
3- استكمال البيانات المطلوبة
4-يتم إرسال رمز تحقق لرقم جوال المستفيد
إجراءات وتعليمات ما بعد التقديم على الخدمة:1- دراسة الطلب من إدارة التعليم المختصة.
2- تنفيذ الطلب باستخراج الشهادة المطلوبة (قد يتم إلغاء الطلب مع إشعار الطالب برسالة نصية بسبب الإلغاء).
3- إشعار الطالب برسالة نصية بإمكانية استلام الشهادة من إدارة التعليم التي حددها.
4- تسليم الشهادة للطالب أو من يوكله بتوكيل معتمد، وذلك بموقع إدارة التعليم التي حددها الطالب.
فترة التنفيذ : 10 أيام