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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. كيف تستخرج بدل فاقد أو تالف لشهادتك الدراسية؟.. إليك الخطوات

وزارة التعليم - صورة رسمية
وزارة التعليم
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تتيح وزارة التعليم، إمكانية إصدار الشهادات الدراسية ( بدل مفقود/ تالف) لطلاب التعليم العام، عبر بوابة نتايجي.اضافة اعلان

خطوات استخراج شهادة دراسية عبر بوابة نتايجي 

1- الدخول على بوابة نتائجي من خلال الرابط التالي ( من هنا).
2- اختيار الأيقونة حسب نوع الطلب: طلب شهادة بدل تالف أو مفقود،تعديل بيانات الشهادة،معادلة شهادة
3- استكمال البيانات المطلوبة
4-يتم إرسال رمز تحقق لرقم جوال المستفيد

إجراءات وتعليمات ما بعد التقديم على الخدمة:

1- دراسة الطلب من إدارة التعليم المختصة.
2- تنفيذ الطلب باستخراج الشهادة المطلوبة (قد يتم إلغاء الطلب مع إشعار الطالب برسالة نصية بسبب الإلغاء).
3- إشعار الطالب برسالة نصية بإمكانية استلام الشهادة من إدارة التعليم التي حددها.
4- تسليم الشهادة للطالب أو من يوكله بتوكيل معتمد، وذلك بموقع إدارة التعليم التي حددها الطالب.
فترة التنفيذ : 10 أيام

ما هي أهم مميزات الشهادة الإلكترونية؟

تتميز الشهادة الإالكترونية بكونها معتمدة لدى الجهات في المملكة، حيث تحتوي على رمز استجابة سريع يوثق صحتها

طلب إصدار شهادة إلكترونية لكن لم تظهر الشهادة؟

في أوقات الذروة تتأخر عملية تصدير الشهادة، ويتم إرسال إشعار لكم على البريد الإلكتروني والجوال عند اكتمال إصدار الشهادة

ماهي الشهادات المتاحة للإصدار؟

يتم إتاحة اصدار آخر شهادة حصل عليها الطالب
 

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