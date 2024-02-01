عاجل.. سريان خدمة  التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة عبر منصة مساند اليوم

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تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اعتبارًا من اليوم الخميس، تطبيق خدمة "التأمين على عقود العمالة المنزلية" للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند. اضافة اعلان





خدمة التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية



مميزات خدمة التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية



برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية



منصةَ مساند



وأعلنت الوزارة أنه بدءًا من 1 فبراير 2024م ستكون خدمة التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام.ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختيارًا لصاحب العمل. علمًا بأن الخدمة متاحة حاليًا لعملاء مساند حيث قد سبق وأطلقتها الوزارة اختيارًا لعملائها منذ مطلع عام 2023م.وبلغ عدد العملاء الذين اختاروا هذه الخدمة أكثر من (175) ألف عميل، وقد لاقت الخدمة تفاعلاً وأصداءً إيجابية من العملاء وأطراف العلاقة التعاقدية.وتتيح خدمة التأمين تعويض صاحب العمل والعامل المنزلي في مجموعة من الحالات ابتداءً من تاريخ بدء العامل المنزلي للعمل.كما تسهم خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية في تحقيق العديد من المنافع لصاحب العمل، مثل تعويضه عن نفقات استقدام في حال التغيب أو الهروب أو الوفاة، أو عجز العامل عن العمل، أو إصابته بأمراض مزمنة تعيقه عن أداء عمله.إضافة إلى تعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي.كما تضمن الخدمة حفظ حقوق العامل المنزلي مثل تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث، وتعويضه في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب والمستحقات المالية نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه الكلي الدائم أو عجزه الجزئي الدائم.وكانت الوزارة أطلقت في وقت سابق برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية، لحفظ حقوق أجور العمالة المنزلية في المملكة.وينص برنامج العقد الموحد في استقدام العمالة المنزلية على وجود عقد موحد ملزم لطرفي العقد يحفظ الحقوق التعاقدية ويحدد الالتزامات على الطرفين، بالإضافة إلى تحديد سقف أعلى لاستقدام العمالة المنزلية لعدد من الدول، والعديد من الاتفاقيات المشتركة.يذكر أنّ وزارةَ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أنشأت منصةَ "مساند" كإحدى المبادرات لتطوير قطاع الاستقدام في المملكة.وتوفر المنصة خدمات متعددة لتحسين وتسهيل رحلة الاستقدام، وحلّ الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف التعاقد، إضافةً إلى ضمان حقوقهم.