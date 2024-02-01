الخميس، 20 رجب 1445 ، 01 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. سريان خدمة  التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة عبر منصة مساند اليوم

مساند العمالة المنزلية
الخدمة تشمل العديد من المميزات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اعتبارًا من اليوم الخميس، تطبيق خدمة "التأمين على عقود العمالة المنزلية" للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند.اضافة اعلان

خدمة التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية

وأعلنت الوزارة أنه بدءًا من 1 فبراير 2024م ستكون خدمة التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام.
ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختيارًا لصاحب العمل. علمًا بأن الخدمة متاحة حاليًا لعملاء مساند حيث قد سبق وأطلقتها الوزارة اختيارًا لعملائها منذ مطلع عام 2023م.
وبلغ عدد العملاء الذين اختاروا هذه الخدمة أكثر من (175) ألف عميل، وقد لاقت الخدمة تفاعلاً وأصداءً إيجابية من العملاء وأطراف العلاقة التعاقدية.

مميزات خدمة التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية

وتتيح خدمة التأمين تعويض صاحب العمل والعامل المنزلي في مجموعة من الحالات ابتداءً من تاريخ بدء العامل المنزلي للعمل.
كما تسهم خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية في تحقيق العديد من المنافع لصاحب العمل، مثل تعويضه عن نفقات استقدام في حال التغيب أو الهروب أو الوفاة، أو عجز العامل عن العمل، أو إصابته بأمراض مزمنة تعيقه عن أداء عمله.
إضافة إلى تعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي.
كما تضمن الخدمة حفظ حقوق العامل المنزلي مثل تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث، وتعويضه في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب والمستحقات المالية نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه الكلي الدائم أو عجزه الجزئي الدائم. 

برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية

وكانت الوزارة أطلقت في وقت سابق برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية، لحفظ حقوق أجور العمالة المنزلية في المملكة.
وينص برنامج العقد الموحد في استقدام العمالة المنزلية على وجود عقد موحد ملزم لطرفي العقد يحفظ الحقوق التعاقدية ويحدد الالتزامات على الطرفين، بالإضافة إلى تحديد سقف أعلى لاستقدام العمالة المنزلية لعدد من الدول، والعديد من الاتفاقيات المشتركة. 

منصةَ مساند

يذكر أنّ وزارةَ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أنشأت منصةَ "مساند" كإحدى المبادرات لتطوير قطاع الاستقدام في المملكة.
وتوفر المنصة خدمات متعددة لتحسين وتسهيل رحلة الاستقدام، وحلّ الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف التعاقد، إضافةً إلى ضمان حقوقهم. 

اقرأ أيضا

ابتكار.. رصد الوقوف الخاطئ للمركبات بالذكاء الاصطناعي بجامعة جدة

عاجل.. رشوة وتزوير وغسيل أموال.. "نزاهة" تُحقق مع 360 شخصًا وتوقف 149 بعدة وزارات

"الشؤون البلدية": شروط جديدة لتغيير الملابس داخل المغسلة

شاهد.. الإمام والمصلون يقلبون الرداء بعد أداء صلاة الاستسقاء في المسجد النبوي

بالفيديو.. أداء صلاة الاستسقاء بالمسجد النبوي

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 4:47 م الأربعاء، 31 يناير 2024

أخبار السعودية.. الحد المانع من استحقاق الضمان وتحذير سكان هذه المناطق من تساقط الثلوج

أهم 10 9:37 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. قيمة استحقاق الضمان الاجتماعي وماكينة صرف تمنح 5 أضعاف المبلغ

أهم 10 10:38 ص الأحد، 28 يناير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الاستعلام عن رواتب القطاع الحكومي والتسجيل في الضمان المطور

متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 8:08 ص الأحد، 28 يناير 2024

متحدث "الموارد": الوزارة حريصة على توفير وظائف للخريجين لا تشترط الخبرة

اقرأ أيضا

اختبار الأختبارات اختبارات
8:19 ص الخميس، 01 فبراير 2024

"التعليم" تقرر تقديم موعد بداية الاختبارات إلى هذا الموعد

ابن عثيمين
8:06 ص الخميس، 01 فبراير 2024

صلاة الاستسقاء.. ماذا قال ابن عثيمين عن أدائها فردًا مع قلب "الشماغ"؟

4534534
8:02 ص الخميس، 01 فبراير 2024

بالفيديو.. نائب أمير مكة يقلب رداءه بعد الانتهاء من صلاة الاستسقاء.

التقاط
7:53 ص الخميس، 01 فبراير 2024

"السديس" في خطبة صلاة الاستسقاء: لا تيأسوا ولا تقنطوا وأبشروا واستبشروا بالخير (بث مباشر)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

انتحال اسم الغير
11:17 ص الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. انتحال الألقاب أو ارتداء الأزياء الخاصة جريمة.. تعرف على عقوبتها (فيديو)

ه7ه67
11:15 ص الخميس، 01 فبراير 2024

استجابة لنداء خادم الحرمين.. أداء صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة (صور)

أهم 10
10:30 ص الخميس، 01 فبراير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. إيداع مستحقات الضمان الاجتماعي وتقديم موعد الاختبارات إلى هذا الموعد

مساند العمالة المنزلية
10:15 ص الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. سريان خدمة  التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة عبر منصة مساند اليوم

نزاهة
9:01 ص الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. رشوة وتزوير وغسيل أموال.. "نزاهة" تُحقق مع 360 شخصًا وتوقف 149 بعدة وزارات

صلاة الاستسقاء 3 1
8:59 ص الخميس، 01 فبراير 2024

مدارس المملكة تقيم صلاة الاستسقاء تأسيًا بسنة الرسول ﷺ (صور)