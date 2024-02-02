استشاري: 50% من شباب المملكة معرضون للإصابة بهذا المرض القاتل (فيديو)

أ أ



حذر الدكتور عبد الله شرف، استشاري أمراض القلب والقسطرة في مدينة الملك سعود الطبية من ارتفاع نسبة الإصابة والوفيات في المملكة جراء تصلب الشرايين، نتيجة لنمط الحياة غير الصحي. اضافة اعلان





تزايد في عدد إصابات تصلب الشرايين



التدخين عامل أساسي



pic.twitter.com/F9nKsmQftF #الإخبارية فيديو | د. عبد الله شرف استشاري أمراض القلب والقسطرة في مدينة الملك سعود الطبية: 50% من فئة أعمار 30 _ 70 سنة في المملكة، معرضون للإصابة بـ "التصلب العصيدي" حسب إحدى الدراسات؛ بسبب نمط حياتهم الغير صحي #برنامج_120 February 2, 2024

وقال في مقابلة مع فضائية "الإخبارية" شرايين القلب التاجية: "في أحدث دراسات أجريت في المملكة ونشرت في عام 2022 شملت أكثر من 2000 شخص على مستوى المملكة، وجدت تزايدًا في عدد الإصابات بـ "التصلب العصيدي" (تصلب الشرايين)".وأضاف شرف: "أظهرت الدراسة أن ما يتراوح ما بين 40 في المئة إلى 50 في المئة من فئة أعمار 30 _ 70 سنة في المملكة، معرضون للإصابة بـ "التصلب العصيدي"؛ بسبب نمط حياتهم غير الصحي".وأشار إلى أنه في السابق كان المرض قاصرًا على فئة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة مثل الضغط والسكري والكوليسترول،وتابع: "لكن للأسف أصبح صغار السن في العشرينات والثلاثينات من العمر يصابون بهذا المرض حاليًا، دون أن يكونوا مصابين بالأمراض المزمنة، لكنهم من المدخنين".وذكر استشاري أمراض القلب، أن "الترسبات الدهنية تتراكم في شرايين القلب، مما يؤدي إلى تضيق في مجرى الشريان، ومن ثم يشكو المريض من ألم في الصدر أثناء الحركة بسبب نقص التروية".وحذر من ارتفاع نسبة الوفيات بسبب تصلب الشرايين، نتيجة نمط الحياة غير الصحي، والتدخين، والسمنة، والأكلات غير الصحية، وعدم ممارسة الرياضة.